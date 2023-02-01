В Озерске конный клуб выкупил нутрию, чтобы хозяева ее не съели. Фото

02 февраля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Нутрия еще не ручная, пока она адаптируется к новым условиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конный клуб в Озерске Челябинской области выкупил нутрию, которую бывшие хозяева держали на откорме, чтобы съесть. Об этом рассказала хозяйка клуба. «Мы выкупили нутрию, чтобы ее не съели. Бывшие хозяева кормили зверька морепродуктами и объедками. Мы ее привезли два дня назад. Нутрия еще даже не ручная, с рук не берет. Когда она жила у других людей, ее кормили мидиями, креветками, отходами. Мы сейчас кормим зерном», — рассказывает хозяйка конного клуба «Horsesburg» Татьяна Мордавец telegram-каналу « Челябинск, который смог ». Владелица сообщила, что грызуну еще не дали имя, он прячется в клетке и пытается адаптироваться к новым условиям. Посетители смогут увидеть нутрию весной. Нутрию откармливали, чтобы потом съесть, мясо зверька похоже на пернатую дичь и кролика Фото: telegram-канал «Челябинск, который смог»

Конный клуб в Озерске Челябинской области выкупил нутрию, которую бывшие хозяева держали на откорме, чтобы съесть. Об этом рассказала хозяйка клуба. «Мы выкупили нутрию, чтобы ее не съели. Бывшие хозяева кормили зверька морепродуктами и объедками. Мы ее привезли два дня назад. Нутрия еще даже не ручная, с рук не берет. Когда она жила у других людей, ее кормили мидиями, креветками, отходами. Мы сейчас кормим зерном», — рассказывает хозяйка конного клуба «Horsesburg» Татьяна Мордавец telegram-каналу «Челябинск, который смог». Владелица сообщила, что грызуну еще не дали имя, он прячется в клетке и пытается адаптироваться к новым условиям. Посетители смогут увидеть нутрию весной.