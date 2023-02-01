01 февраля 2023

В Озерске конный клуб выкупил нутрию, чтобы хозяева ее не съели. Фото

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Бобр на Городском пруду. Екатеринбург, бобер, фауна, бобр, дикое животное, млекопитающее, отряд грызуны
Нутрия еще не ручная, пока она адаптируется к новым условиям Фото:

Конный клуб в Озерске Челябинской области выкупил нутрию, которую бывшие хозяева держали на откорме, чтобы съесть. Об этом рассказала хозяйка клуба.

«Мы выкупили нутрию, чтобы ее не съели. Бывшие хозяева кормили зверька морепродуктами и объедками. Мы ее привезли два дня назад. Нутрия еще даже не ручная, с рук не берет. Когда она жила у других людей, ее кормили мидиями, креветками, отходами. Мы сейчас кормим зерном», — рассказывает хозяйка конного клуба «Horsesburg» Татьяна Мордавец telegram-каналу «Челябинск, который смог».

Владелица сообщила, что грызуну еще не дали имя, он прячется в клетке и пытается адаптироваться к новым условиям. Посетители смогут увидеть нутрию весной.

Нутрию откармливали, чтобы потом съесть, мясо зверька похоже на пернатую дичь и кролика
Фото:

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Конный клуб в Озерске Челябинской области выкупил нутрию, которую бывшие хозяева держали на откорме, чтобы съесть. Об этом рассказала хозяйка клуба. «Мы выкупили нутрию, чтобы ее не съели. Бывшие хозяева кормили зверька морепродуктами и объедками. Мы ее привезли два дня назад. Нутрия еще даже не ручная, с рук не берет. Когда она жила у других людей, ее кормили мидиями, креветками, отходами. Мы сейчас кормим зерном», — рассказывает хозяйка конного клуба «Horsesburg» Татьяна Мордавец telegram-каналу «Челябинск, который смог». Владелица сообщила, что грызуну еще не дали имя, он прячется в клетке и пытается адаптироваться к новым условиям. Посетители смогут увидеть нутрию весной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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