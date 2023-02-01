В Курганской области выросли цены на водку

В Курганской области заметили подорожание овощей и водки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области заметили рост цен на водку. Данная информация сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«На 30 января 2023 года зафиксировано повышение средних цен на водку объемом в один литр. Стоимость, по сравнению с предыдущим периодом, выросла на 1%. На данный момент средняя цена за алкогольный продукт составляет 701 рубль», — указано на сайте Свердловскстата.

В предыдущем отчетном периоде (актуально на 23 января 2023 года) водка стоила 694 рубля. Помимо алкоголя, в Курганской области также выросли цены на овощи. Свежие огурцы подорожали на 5%, и сейчас килограмм в среднем можно купить за 168 рублей. Свекла на конец января стала стоить 28 рублей, что на 3% дороже, чем за предыдущий период. Выросла цена и на репчатый лук: теперь курганцам придется отдать за килограмм 39 рублей (дороже на 3%).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко поднялись цены на свежие овощи. Помимо этого зафиксирован рост цен на водку, яблоки, чай и кисломолочные продукты (сыр, творог и сметану).