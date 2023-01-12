В Курганской области резко выросли цены на свежие овощи

В Курганской области зафиксирован заметный рост цен на свежие огурцы и помидоры. Свердловскстат предоставил данные о потребительских ценах (актуальны на 9 января) на отдельные товары и их процентное соотношение к показателям на конец декабря 2022 года.
В Курганской области свежие огурцы подорожали на 38,85%, средняя цена за кг в рублях — 214,61. Свежие помидоры подорожали на 9,55%, средняя цена за кг в рублях — 156,41», — указано на сайте ведомства.
Также в Свердловскстате зафиксировали в текущем году рост (от 1 до 6%) цен на водку, яблоки, морковь, репчатый лук, черный байховый чай, печенье, куриные яйца, подсолнечное масло, творог, сметану и сыры. Незначительно подорожали (менее процента) вареная колбаса, молоко, пищевая соль, охлажденные и мороженные куры, мука, пшено и бананы. В то же время теперь жители Зауралья будут тратить меньше денег на покупку сосисок и сарделек, полукопченых и варено-копченых колбас, неразделанной мороженной рыбы, маргарина, сахарного песка, шлифованного риса, гречневой крупы, вермишели и макаронных изделий, белокочанной капусты и столовой свеклы.
URA.RU писало ранее, что в конце прошлого года в курганских магазинах за неделю заметно подорожали картофель, помидоры, чай и бананы. Рост цен на эти продукты составил более 5%. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе перед новогодними праздниками зафиксировали рост цен на продукты, которые нужны для приготовления салатов «Оливье» и «Селедка под шубой».
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В Курганской области зафиксирован заметный рост цен на свежие огурцы и помидоры. Свердловскстат предоставил данные о потребительских ценах (актуальны на 9 января) на отдельные товары и их процентное соотношение к показателям на конец декабря 2022 года. В Курганской области свежие огурцы подорожали на 38,85%, средняя цена за кг в рублях — 214,61. Свежие помидоры подорожали на 9,55%, средняя цена за кг в рублях — 156,41», — указано на сайте ведомства. Также в Свердловскстате зафиксировали в текущем году рост (от 1 до 6%) цен на водку, яблоки, морковь, репчатый лук, черный байховый чай, печенье, куриные яйца, подсолнечное масло, творог, сметану и сыры. Незначительно подорожали (менее процента) вареная колбаса, молоко, пищевая соль, охлажденные и мороженные куры, мука, пшено и бананы. В то же время теперь жители Зауралья будут тратить меньше денег на покупку сосисок и сарделек, полукопченых и варено-копченых колбас, неразделанной мороженной рыбы, маргарина, сахарного песка, шлифованного риса, гречневой крупы, вермишели и макаронных изделий, белокочанной капусты и столовой свеклы. URA.RU писало ранее, что в конце прошлого года в курганских магазинах за неделю заметно подорожали картофель, помидоры, чай и бананы. Рост цен на эти продукты составил более 5%. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе перед новогодними праздниками зафиксировали рост цен на продукты, которые нужны для приготовления салатов «Оливье» и «Селедка под шубой».