Бывший вице-спикер пермского заксобрания возглавила провластную структуру. Инсайд URA.RU подтвердился

Бывший вице-спикер пермского заксобрания стала руководителем Общественной палаты

02 февраля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Лилии Ширяевой предложил экс-министр культуры региона Игорь Гладнев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бывший вице-спикер заксобрания Пермского края Лилия Ширяева возглавила Общественную палату региона. За нее проголосовало 36 из 36 членов ведомства, передает корреспондент URA.RU. О том, что именно она является главным претендентом на этот пост, агентство сообщало ранее. Кандидатуру Лилии Ширяевой предложил бывший министр культуры, член ОП от пермского отделения «Российского военно-исторического общества» Игорь Гладнев.«Ширяева — это государственная фигура, известная на уровне края и за его пределами», — отметил он. Ширяева со своей стороны поблагодарила за доверие и сказала, что это большая честь для нее. В качестве основных задач, поставленных перед палатой, она назвала развитие институтов гражданского общества, организацию общественного контроля и поддержка некоммерческих организаций. Новый состав общественной палаты региона был сформирован осенью 2022 года. В него вошли главврач краевой больницы Анатолий Касатов, председатель Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Михаил Иванов, директор Центра стратегических исследований и разработок Олег Ганин и другие.

Бывший вице-спикер заксобрания Пермского края Лилия Ширяева возглавила Общественную палату региона. За нее проголосовало 36 из 36 членов ведомства, передает корреспондент URA.RU. О том, что именно она является главным претендентом на этот пост, агентство сообщало ранее. Кандидатуру Лилии Ширяевой предложил бывший министр культуры, член ОП от пермского отделения «Российского военно-исторического общества» Игорь Гладнев. «Ширяева — это государственная фигура, известная на уровне края и за его пределами», — отметил он. Ширяева со своей стороны поблагодарила за доверие и сказала, что это большая честь для нее. В качестве основных задач, поставленных перед палатой, она назвала развитие институтов гражданского общества, организацию общественного контроля и поддержка некоммерческих организаций. Новый состав общественной палаты региона был сформирован осенью 2022 года. В него вошли главврач краевой больницы Анатолий Касатов, председатель Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Михаил Иванов, директор Центра стратегических исследований и разработок Олег Ганин и другие.