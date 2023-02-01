Бывший вице-спикер заксобрания Пермского края Лилия Ширяева возглавила Общественную палату региона. За нее проголосовало 36 из 36 членов ведомства, передает корреспондент URA.RU.
О том, что именно она является главным претендентом на этот пост, агентство сообщало ранее. Кандидатуру Лилии Ширяевой предложил бывший министр культуры, член ОП от пермского отделения «Российского военно-исторического общества» Игорь Гладнев.«Ширяева — это государственная фигура, известная на уровне края и за его пределами», — отметил он.
Ширяева со своей стороны поблагодарила за доверие и сказала, что это большая честь для нее. В качестве основных задач, поставленных перед палатой, она назвала развитие институтов гражданского общества, организацию общественного контроля и поддержка некоммерческих организаций.
Новый состав общественной палаты региона был сформирован осенью 2022 года. В него вошли главврач краевой больницы Анатолий Касатов, председатель Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Михаил Иванов, директор Центра стратегических исследований и разработок Олег Ганин и другие.
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