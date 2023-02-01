01 февраля 2023

Курганские VIP собрались ради юбилея победы в Сталинградской битве. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение. Курган
На юбилее победы в Сталинградской битве собрались губернатор, глава города, военком и председатель гордумы Фото:

Представители курганской власти вместе с жителями города почтили память погибших солдат в годовщину победы в битве за Сталинград. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с мероприятия на Аллее славы.

«2 февраля отмечается 80 лет со дня победы советских солдат в Сталинградской битве. На встрече присутствовали: губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава города Елена Ситникова, военный комиссар области Айрат Зарипов, председатель городской думы Игорь Прозоров и депутат Анастасия Романович», — передает журналист агентства.

Чиновники вместе с жителями Кургана возложили цветы к Вечному огню. Почтила память погибших солдат и мэр города Елена Ситникова. Цветы в память о погибших в Сталинградской битве возложил и губернатор Вадим Шумков.

«На самом деле, Сталинградская битва — это не просто победа советских войск над немцами. Под фашистским знаменем прогнулась вся Европа. Потому Сталинград переломил не ход Великой Отечественной войны. Это был перелом мировой истории», — выступил с речью перед собравшимися курганцами Шумков. Помимо этого, губернатор также упомянул, что площадь, на которой располагается Вечный огонь, около трех лет носит название «Сталинградская». Шумков добавил, что такая площадь есть не во всех городах.

Возложение. Курган
На 80-летие победы советских солдат под Сталинградом собрались представители курганской власти
Фото:
Возложение. Курган
Губернатор Шумков заявил, что Сталинградская битва изменила ход мировой истории
Фото:
Возложение. Курган
В Кургане отметили юбилей победы советских солдат в Сталинградской битве
Фото:
Возложение. Курган
Годовщину победы отметили курганские студенты и волонтеры
Фото:
Возложение. Курган
На возложении цветов присутствовали губернатор Курганской области и глава города
Фото:
Возложение. Курган
Жители Кургана вместе с местными властями возложили цветы к Вечному огню
Фото:

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Представители курганской власти вместе с жителями города почтили память погибших солдат в годовщину победы в битве за Сталинград. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с мероприятия на Аллее славы. «2 февраля отмечается 80 лет со дня победы советских солдат в Сталинградской битве. На встрече присутствовали: губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава города Елена Ситникова, военный комиссар области Айрат Зарипов, председатель городской думы Игорь Прозоров и депутат Анастасия Романович», — передает журналист агентства. Чиновники вместе с жителями Кургана возложили цветы к Вечному огню. Почтила память погибших солдат и мэр города Елена Ситникова. Цветы в память о погибших в Сталинградской битве возложил и губернатор Вадим Шумков. «На самом деле, Сталинградская битва — это не просто победа советских войск над немцами. Под фашистским знаменем прогнулась вся Европа. Потому Сталинград переломил не ход Великой Отечественной войны. Это был перелом мировой истории», — выступил с речью перед собравшимися курганцами Шумков. Помимо этого, губернатор также упомянул, что площадь, на которой располагается Вечный огонь, около трех лет носит название «Сталинградская». Шумков добавил, что такая площадь есть не во всех городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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