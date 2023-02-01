В Перми ищут рабочих на теплоходы

Работать на теплоходах нужно будет с мая по сентябрь
Пермская компания «Кама Трэвэл» ищет сотрудников на работу на своих теплоходах. О наборе рабочих сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте».
«Открыт набор сотрудников на теплоходы „Н.В. Гоголь“ и „Козьма Минин“, Пермь», — говорится в публикации. На теплоходы ищут пекаря, повара, официанта, мойщика посуды и кухонного рабочего, горничную, матроса и моториста.
Работодатель обещает бесплатное проживание, питание и официальное трудоустройство. Работа будет длиться с мая по сентябрь. По трудоустройству можно обратиться по номерам, которые указаны в группе.
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