Из курганской больницы после реформы начали увольняться врачи

В Шадринской городской больнице уволились два врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сразу шесть медиков Шадринской городской больницы (ранее Шадринская БСМП) написали заявления об увольнении после реформы. Главврачу удалось уговорить некоторых врачей остаться. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере здравоохранения региона. В депздраве пояснили URA.RU, что заявления об увольнении по собственному желанию написали два врача и причины их ухода не связаны с реформой больниц.

«В Шадринской БСМП после реформы написали заявления об увольнении шесть врачей. Они получили зарплаты меньше, чем до объединения трех шадринских больниц. Но главный врач Светлана Пономарева уговорила некоторых врачей остаться, обещала доплаты и приняла их условия», — рассказал источник.

Шадринский депутат Александр Бухаров сообщил URA.RU, что на одном из заседаний гордумы прозвучала информация о трех врачах оптимизированной больницы, написавших заявления об увольнении. Депутат предполагает, что причиной недовольства стал уровень зарплат. Депутаты предложили обсудить проблемы в здравоохранении города на заседании гордумы.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU ответили, что в ГБУ «Шадринская городская больница» поступило два заявления на увольнение врачей по собственному желанию. Их написали врач функциональной диагностики диагностической службы (в связи с необходимостью ухода за ребенком) и заведующий эндоскопическим кабинетом — врач-эндоскопист (в связи с переходом в частный кабинет). Что касается зарплат, то, по данным депздрава, всем медработникам больницы была начислена стимулирующая выплата. «Из представленных Шадринской горбольницей отчетов следует, что заработная плата в декабре 2022 года, после объединения медицинских организаций, не изменилась в меньшую сторону», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в конце 2022 года завершилась реформа медицинских учреждений. В регионе центральные районные больницы объединили в восемь межрайонных больниц. Белозерскую и Варгашинскую ЦРБ присоединили к Курганской больнице №2, а в Шадринске объединили три больницы — Шадринскую БСМП, поликлинику и детскую больницу. Цель — повышение доступности специализированной медпомощи населению районов.