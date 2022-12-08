В Курганской области в результате реформы появились 8 межрайонных больниц и две городские больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области объявил о завершении процесса реорганизации медицинских учреждений региона 9 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«9 декабря завершился процесс реорганизации медицинских организаций. С сегодняшнего дня некоторые больницы получили новые статусы и называются межрайонными больницами, некоторые стали филиалами этих больниц. Территориально все медицинские организации остаются на своих местах», — говорится в сообщении депздрава.

В ведомстве отметили, что в регионе сформировано восемь межрайонных больниц, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. Три районные больницы остались без изменений: ГБУ «Далматовская центральная районная больница», ГБУ «Катайская центральная районная больница» и ГБУ «Шадринская центральная районная больница».

URA.RU писало, что в июне 2022 года курганские власти объявили о масштабной реорганизации больниц Курганской области. Цель ее — возможность для населения районов получать специализированную медицинскую помощь на достойном уровне, не выезжая в областной центр. Районные больницы были объединены в межрайонные с выделением головного учреждения. Также агентство писало, что в Курганской области из центральных районных больниц (ЦРБ) увольняются главврачи. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. В депздраве пояснили массовое увольнение разными причинами.

В Курганской области завершена реорганизация больниц фото: департамент здравоохранения Курганской области