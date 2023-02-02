В Екатеринбурге кондуктор подралась с пассажиркой, не хотевшей платить

Конфликт начался из-за оплаты за проезд Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Екатеринбурге просьба проехать одну остановку бесплатно обернулась конфликтом между кондуктором и пассажиркой автобуса № 047. Как рассказала URA.RU пассажирка Наталья Высокинских, сотрудница транспортного предприятия отобрала у нее сумку и телефон, а также оскорбляла и плевалась.

«Мне нужно было брата отвезти в больницу № 6, он получает инвалидность. Мы бы прошлись и пешком, но мы опаздывали. Поскольку я в семье одна кормилец, я попросила кондуктора: „можно мы проедем одну остановку бесплатно?“. Она долго молчала, и я уже начала отсчитывать деньги, но кондуктор вдруг набросилась на меня», — рассказала Высокинских.

По ее словам, кондуктор вырвала ее сумку и сотовый телефон и засунула в автобусный бардачок. Между женщинами началась потасовка, во время которой работница оскорбляла и плевалась в пассажирку.

«Я ответила ей тем же. Потом автобус остановился, стали заходить люди, и я закричала, чтобы вызывали полицию. Тогда кондуктор отдала мне вещи, автобус уехал, и я позвонила в службу спасения», — говорит Наталья. Она добавила, что, судя по фамилии кондуктора, та приехала в Екатеринбург из ближнего зарубежья.

URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Форт-транс», которая обслуживает автобусный маршрут 047. Там ответили, что им неизвестно ни о каком конфликте. Между тем к делу подключилась полиция.

«Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №4 Ленинского района. Служба участковых уполномоченных начала проверку по этому факту. Однако в ходе телефонного разговора заявительница отказалась подавать заявление, а также предоставить письменные пояснения. Она также признала, что причиной конфликтной ситуации стало ее решение проехать в общественном транспорте без оплаты», — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Проверка по инциденту будет продолжена, по результатам разбирательства полицейские примут обоснованное решение, добавили представители. Ранее сообщалось, что кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса. Причиной стало то, что у мужчины не было наличных, а только банковская карта.