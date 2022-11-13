В Екатеринбурге кондуктор устроила драку в автобусе из-за оплаты проезда. Видео

14 ноября 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский кондуктор подралась с пассажиром и выгнала его из автобуса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса из-за того, что у него не было наличных, а деньги были только на банковской карте. Видео с конфликтом появилось в соцсети. «Иди до банкомата и сними наличные. Надо же у него нет 32 рубля, чтобы оплатить проезд», — говорит кондуктор в видео, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр 18+». После чего екатеринбуржец устроил словесную перепалку с кондуктором и с водителем автобуса и его вытолкнули из общественного транспорта. В свою очередь мужчина говорил, что у него есть деньги на банковской карте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в автобусе №077 в Екатеринбурге подрались двое мужчин. Поводом для драки стало недовольство одного из них курткой другого с американской надписью.

В Екатеринбурге кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса из-за того, что у него не было наличных, а деньги были только на банковской карте. Видео с конфликтом появилось в соцсети. «Иди до банкомата и сними наличные. Надо же у него нет 32 рубля, чтобы оплатить проезд», — говорит кондуктор в видео, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр 18+». После чего екатеринбуржец устроил словесную перепалку с кондуктором и с водителем автобуса и его вытолкнули из общественного транспорта. В свою очередь мужчина говорил, что у него есть деньги на банковской карте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в автобусе №077 в Екатеринбурге подрались двое мужчин. Поводом для драки стало недовольство одного из них курткой другого с американской надписью.