13 ноября 2022
12 ноября 2022

В Екатеринбурге кондуктор устроила драку в автобусе из-за оплаты проезда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, автобус, пассажиры
Екатеринбургский кондуктор подралась с пассажиром и выгнала его из автобуса (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса из-за того, что у него не было наличных, а деньги были только на банковской карте. Видео с конфликтом появилось в соцсети.

«Иди до банкомата и сними наличные. Надо же у него нет 32 рубля, чтобы оплатить проезд», — говорит кондуктор в видео, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр 18+». После чего екатеринбуржец устроил словесную перепалку с кондуктором и с водителем автобуса и его вытолкнули из общественного транспорта.

В свою очередь мужчина говорил, что у него есть деньги на банковской карте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в автобусе №077 в Екатеринбурге подрались двое мужчин. Поводом для драки стало недовольство одного из них курткой другого с американской надписью.

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В Екатеринбурге кондуктор устроила драку и выгнала пассажира из автобуса из-за того, что у него не было наличных, а деньги были только на банковской карте. Видео с конфликтом появилось в соцсети. «Иди до банкомата и сними наличные. Надо же у него нет 32 рубля, чтобы оплатить проезд», — говорит кондуктор в видео, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр 18+». После чего екатеринбуржец устроил словесную перепалку с кондуктором и с водителем автобуса и его вытолкнули из общественного транспорта. В свою очередь мужчина говорил, что у него есть деньги на банковской карте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в автобусе №077 в Екатеринбурге подрались двое мужчин. Поводом для драки стало недовольство одного из них курткой другого с американской надписью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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