Суд в Нижнем Тагиле отправил в СИЗО силовика, чей задержанный умер от перелома шеи

02 февраля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Павел Горшков был доставлен в суд 2 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания Суд отправил под стражу полицейского из Нижнего Тагила Павла Горшкова, который вместе с другими силовиками заталкивал в УАЗ свердловчанина Сергея Шамрина, впоследствии умершего от перелома шейного позвонка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Избрать в отношении Горшкова меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 марта 2023 года», — говорится в решении суда. Сам Горшков вину не признал и отказался давать показания. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии. Ранее суд отправил в СИЗО коллегу Горшкова Онучина, который помогал помещать задержанного Сергея Шамрина в УАЗ. Инцидент произошел 29 января. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, свердловчанин устроил дебош у психиатрической больницы. Жена погибшего Юлия Шамрина подчеркивала, что ее мужа силовики засовывали в УАЗ вперед головой, чем могли повредить шею.

Суд отправил под стражу полицейского из Нижнего Тагила Павла Горшкова, который вместе с другими силовиками заталкивал в УАЗ свердловчанина Сергея Шамрина, впоследствии умершего от перелома шейного позвонка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Избрать в отношении Горшкова меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 марта 2023 года», — говорится в решении суда. Сам Горшков вину не признал и отказался давать показания. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии. Ранее суд отправил в СИЗО коллегу Горшкова Онучина, который помогал помещать задержанного Сергея Шамрина в УАЗ. Инцидент произошел 29 января. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, свердловчанин устроил дебош у психиатрической больницы. Жена погибшего Юлия Шамрина подчеркивала, что ее мужа силовики засовывали в УАЗ вперед головой, чем могли повредить шею.