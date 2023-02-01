01 февраля 2023

Суд в Нижнем Тагиле отправил в СИЗО силовика, чей задержанный умер от перелома шеи

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Горшков был доставлен в суд 2 февраля Фото:
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В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания

Суд отправил под стражу полицейского из Нижнего Тагила Павла Горшкова, который вместе с другими силовиками заталкивал в УАЗ свердловчанина Сергея Шамрина, впоследствии умершего от перелома шейного позвонка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Избрать в отношении Горшкова меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 марта 2023 года», — говорится в решении суда. Сам Горшков вину не признал и отказался давать показания. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее суд отправил в СИЗО коллегу Горшкова Онучина, который помогал помещать задержанного Сергея Шамрина в УАЗ. Инцидент произошел 29 января. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, свердловчанин устроил дебош у психиатрической больницы. Жена погибшего Юлия Шамрина подчеркивала, что ее мужа силовики засовывали в УАЗ вперед головой, чем могли повредить шею.

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Суд отправил под стражу полицейского из Нижнего Тагила Павла Горшкова, который вместе с другими силовиками заталкивал в УАЗ свердловчанина Сергея Шамрина, впоследствии умершего от перелома шейного позвонка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Избрать в отношении Горшкова меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 марта 2023 года», — говорится в решении суда. Сам Горшков вину не признал и отказался давать показания. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии. Ранее суд отправил в СИЗО коллегу Горшкова Онучина, который помогал помещать задержанного Сергея Шамрина в УАЗ. Инцидент произошел 29 января. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, свердловчанин устроил дебош у психиатрической больницы. Жена погибшего Юлия Шамрина подчеркивала, что ее мужа силовики засовывали в УАЗ вперед головой, чем могли повредить шею.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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