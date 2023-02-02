В Кремле ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Песков призвал аккуратно относиться к переименованию Волгограда в Сталинград
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что на уровне президента обсуждений переименования нет Фото:

При приятии решения о переименовании Волгограда в Сталинград нужно взвешивать все «за» и «против». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо обсуждений в администрации президента и на уровне президента нет. Из нового — были опубликованы опросы ВЦИОМ, которые говорят, что большинство жителей Волгограда не разделяют эту точку зрения. Здесь надо очень аккуратно относиться и взвешивать все „за“ и „против“», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

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При приятии решения о переименовании Волгограда в Сталинград нужно взвешивать все «за» и «против». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Каких-либо обсуждений в администрации президента и на уровне президента нет. Из нового — были опубликованы опросы ВЦИОМ, которые говорят, что большинство жителей Волгограда не разделяют эту точку зрения. Здесь надо очень аккуратно относиться и взвешивать все „за“ и „против“», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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