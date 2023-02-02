В Кремле ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Песков призвал аккуратно относиться к переименованию Волгограда в Сталинград

02 февраля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что на уровне президента обсуждений переименования нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU При приятии решения о переименовании Волгограда в Сталинград нужно взвешивать все «за» и «против». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Каких-либо обсуждений в администрации президента и на уровне президента нет. Из нового — были опубликованы опросы ВЦИОМ, которые говорят, что большинство жителей Волгограда не разделяют эту точку зрения. Здесь надо очень аккуратно относиться и взвешивать все „за“ и „против“», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

При приятии решения о переименовании Волгограда в Сталинград нужно взвешивать все «за» и «против». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Каких-либо обсуждений в администрации президента и на уровне президента нет. Из нового — были опубликованы опросы ВЦИОМ, которые говорят, что большинство жителей Волгограда не разделяют эту точку зрения. Здесь надо очень аккуратно относиться и взвешивать все „за“ и „против“», — заявил Песков в ходе конференц-колла.