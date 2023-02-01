Сын курганского депутата ушел на службу в армию по контракту

Курганский депутат Наталья Семина (в центре) рассказала об уехавшем в армию сыне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Наталья Семина рассказала, что ее сын отправился на службу в ряды российской армии по контракту. Информация об этом появилась в аккаунте депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Наш защитник. Сегодня проводили сына на службу по контракту», — написала Семина в посте. На фотографии к сообщению молодой человек в камуфляжной форме, отправляющийся на электропоезде с курганского вокзала.

Семина сообщила, что проводила сына на службу по контракту сегодня, 2 февраля. Также она добавила, что гордится своим сыном, и пожелала ему сил и мужества.

В разговоре с URA.RU депутат Семина рассказала, что ее сын принял решение пройти службу в рядах российской армии сам. «Я его не отговаривала, а, наоборот, поддержала. У меня муж военный, оба сына отслужили срочную службу. Это гордость. Сейчас он находится в свердловской военной части, там будет происходить дальнейшее распределение», — говорит Семина. Как мать Семина переживает за сына, однако понимает, что это его мужской долг.

Ранее URA.RU сообщало, что сын курганского генерала получил орден Мужества за участие в СВО. Награду молодому человеку вручили после того, как он попал в госпиталь.