В Челябинске вторичное жилье по продажам обходит квартиры в новостройках

02 февраля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Квадратный метр на «вторичке» стоит 48 тысяч рублей за квадрат, а в новостройке под 80 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске вторичное жилье по продажам обходит квартиры в новостройках. Это связано со снизившимися объемами строительства в Челябинской области и высокими ценами на новостройки, рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Я разговаривала с оценщиком из сбербанка, средняя стоимость квадратного метра в Челябинской области во вторичном жилье составляет 48 тысяч за квадрат, а в новостройке под 80 тысяч рублей за квадратный метр. Такие высокие цены на новостройки из-за того, что земли для строительства жилых домов в области недостаточно, даже меняли генеральный план», — сообщила риелтор. По словам Кушновой, в Челябинской области объемы строительства сократились в разы, теперь спрос на жилье превышает предложение, соответственно и цены на первичную недвижимость у нас очень высокие. Так, купить квартиру в новостройке с черновой отделкой площадью 35 квадратных метров можно за 2,5 млн рублей. За эти же деньги можно было бы приобрести жилье в двухкомнатной квартире площадью 63 квадратных метра с ремонтом и мебелью.

В Челябинске вторичное жилье по продажам обходит квартиры в новостройках. Это связано со снизившимися объемами строительства в Челябинской области и высокими ценами на новостройки, рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Я разговаривала с оценщиком из сбербанка, средняя стоимость квадратного метра в Челябинской области во вторичном жилье составляет 48 тысяч за квадрат, а в новостройке под 80 тысяч рублей за квадратный метр. Такие высокие цены на новостройки из-за того, что земли для строительства жилых домов в области недостаточно, даже меняли генеральный план», — сообщила риелтор. По словам Кушновой, в Челябинской области объемы строительства сократились в разы, теперь спрос на жилье превышает предложение, соответственно и цены на первичную недвижимость у нас очень высокие. Так, купить квартиру в новостройке с черновой отделкой площадью 35 квадратных метров можно за 2,5 млн рублей. За эти же деньги можно было бы приобрести жилье в двухкомнатной квартире площадью 63 квадратных метра с ремонтом и мебелью.