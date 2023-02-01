01 февраля 2023

В Челябинске вторичное жилье по продажам обходит квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр на «вторичке» стоит 48 тысяч рублей за квадрат, а в новостройке под 80 тысяч рублей Фото:

В Челябинске вторичное жилье по продажам обходит квартиры в новостройках. Это связано со снизившимися объемами строительства в Челябинской области и высокими ценами на новостройки, рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Я разговаривала с оценщиком из сбербанка, средняя стоимость квадратного метра в Челябинской области во вторичном жилье составляет 48 тысяч за квадрат, а в новостройке под 80 тысяч рублей за квадратный метр. Такие высокие цены на новостройки из-за того, что земли для строительства жилых домов в области недостаточно, даже меняли генеральный план», — сообщила риелтор.

По словам Кушновой, в Челябинской области объемы строительства сократились в разы, теперь спрос на жилье превышает предложение, соответственно и цены на первичную недвижимость у нас очень высокие.

Так, купить квартиру в новостройке с черновой отделкой площадью 35 квадратных метров можно за 2,5 млн рублей. За эти же деньги можно было бы приобрести жилье в двухкомнатной квартире площадью 63 квадратных метра с ремонтом и мебелью.

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В Челябинске вторичное жилье по продажам обходит квартиры в новостройках. Это связано со снизившимися объемами строительства в Челябинской области и высокими ценами на новостройки, рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Я разговаривала с оценщиком из сбербанка, средняя стоимость квадратного метра в Челябинской области во вторичном жилье составляет 48 тысяч за квадрат, а в новостройке под 80 тысяч рублей за квадратный метр. Такие высокие цены на новостройки из-за того, что земли для строительства жилых домов в области недостаточно, даже меняли генеральный план», — сообщила риелтор. По словам Кушновой, в Челябинской области объемы строительства сократились в разы, теперь спрос на жилье превышает предложение, соответственно и цены на первичную недвижимость у нас очень высокие. Так, купить квартиру в новостройке с черновой отделкой площадью 35 квадратных метров можно за 2,5 млн рублей. За эти же деньги можно было бы приобрести жилье в двухкомнатной квартире площадью 63 квадратных метра с ремонтом и мебелью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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