Трое жителей Магнитогорска насмерть отравились незамерзайкой

В Магнитогорске Челябинской области трое жителей насмерть отравились незамерзайкой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, перед этим они вместе распивали.
«В квартире по улице Зеленый Лог были обнаружены трупы двух женщин с признаками отравления неизвестной жидкостью. Днем ранее мужчина с токсическим отравлением скончался в больнице. Трое совместно распивали неизвестную жидкость, как алкоголь», — уточнил URA.RU источник.
Причина смерти устанавливается. URA.RU связалось со старшим помощником начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Шишков пообещал уточнить и прокомментировать ситуацию позже.
Обновлено в 16:35 по уральскому времени:
«Проводится проверка. По предварительным данным, погибшие вели аморальный образ жизни, отравились незамерзающей жидкостью», — сообщил Шишков.
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