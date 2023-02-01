01 февраля 2023

Трое жителей Магнитогорска насмерть отравились незамерзайкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Отравившиеся совместно распивали спиртные напитки Фото:

В Магнитогорске Челябинской области трое жителей насмерть отравились незамерзайкой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, перед этим они вместе распивали.

«В квартире по улице Зеленый Лог были обнаружены трупы двух женщин с признаками отравления неизвестной жидкостью. Днем ранее мужчина с токсическим отравлением скончался в больнице. Трое совместно распивали неизвестную жидкость, как алкоголь», — уточнил URA.RU источник.

Причина смерти устанавливается. URA.RU связалось со старшим помощником начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Шишков пообещал уточнить и прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено в 16:35 по уральскому времени:

«Проводится проверка. По предварительным данным, погибшие вели аморальный образ жизни, отравились незамерзающей жидкостью», — сообщил Шишков.

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В Магнитогорске Челябинской области трое жителей насмерть отравились незамерзайкой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, перед этим они вместе распивали. «В квартире по улице Зеленый Лог были обнаружены трупы двух женщин с признаками отравления неизвестной жидкостью. Днем ранее мужчина с токсическим отравлением скончался в больнице. Трое совместно распивали неизвестную жидкость, как алкоголь», — уточнил URA.RU источник. Причина смерти устанавливается. URA.RU связалось со старшим помощником начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Шишков пообещал уточнить и прокомментировать ситуацию позже. Обновлено в 16:35 по уральскому времени: «Проводится проверка. По предварительным данным, погибшие вели аморальный образ жизни, отравились незамерзающей жидкостью», — сообщил Шишков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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