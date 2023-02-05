05 февраля 2023
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Владелец курганского завода получил иск на 127 млн от бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Владельцу курганского молочного завода выставили иск на 127 млн Фото:

Владелец курганского молокозавода Сергей Данилов получил иск от бывшей супруги на сумму более 127 млн рублей по взысканию дивидендов от деятельности ООО «Молоко Зауралья». Об этом сказано в документах Курганского арбитражного суда.

«Находится на рассмотрении гражданское дело по исковому заявлению Даниловой Н.В. к Данилову С. Н. о разделе совместно нажитого имущества, <…> о взыскании дивидендов, полученных от чистой прибыли ООО „Молоко Зауралья“ <…> в размере 127 167 959 рублей 67 копеек», — сообщается в определении. В иске востребованы дивиденды за трехлетний период.

Эту информацию в суд предоставил другой владелец ООО «Молоко Зауралья» Тигран Бегларян, также выставивший иск Данилову на сумму 41,4 млн рублей. Суд постановил привлечь Данилову третьим лицом по делу о взыскании убытков в споре между собственниками.

Ранее Данилов пытался обжаловать в Верховном суде постановления арбитражных инстанций об отмене решений о его выходе из состава участников ООО и переходе его доли собственности в размере 37,5% на баланс общества «Молоко Зауралья». Апелляционные суды решили, что Данилов «путем заключения [нескольких] сделок попытался избежать включения в раздел совместного нажитого имущества доли в уставном капитале общества», признав эти сделки мнимыми. Верховный суд не обнаружил в решениях судов ошибок и отказал Данилову.

Редакция URA.RU обратилась с запросом на завод Данилова. В организации пояснили, что решением Курганского городского суда от 16.09.2022 г. Даниловой Н.В. было отказано. В настоящее время решение суда обжалуется. Комментируя тяжбу с Бегларяном, в компании отметили, что «в отношении имущества Данилова С. Н., компаний ООО „Молоко Зауралья“ и АО „ККМП №1“ группой лиц <…> предпринимаются различного рода незаконные активные действия по захвату активов и блокировке производственной деятельности». Спор длится около пяти лет. По версии Данилова, этим «умышленно создаются условия, при которых предприятия не смогут нормально функционировать и станут банкротами».

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Владелец курганского молокозавода Сергей Данилов получил иск от бывшей супруги на сумму более 127 млн рублей по взысканию дивидендов от деятельности ООО «Молоко Зауралья». Об этом сказано в документах Курганского арбитражного суда. «Находится на рассмотрении гражданское дело по исковому заявлению Даниловой Н.В. к Данилову С. Н. о разделе совместно нажитого имущества, <…> о взыскании дивидендов, полученных от чистой прибыли ООО „Молоко Зауралья“ <…> в размере 127 167 959 рублей 67 копеек», — сообщается в определении. В иске востребованы дивиденды за трехлетний период. Эту информацию в суд предоставил другой владелец ООО «Молоко Зауралья» Тигран Бегларян, также выставивший иск Данилову на сумму 41,4 млн рублей. Суд постановил привлечь Данилову третьим лицом по делу о взыскании убытков в споре между собственниками. Ранее Данилов пытался обжаловать в Верховном суде постановления арбитражных инстанций об отмене решений о его выходе из состава участников ООО и переходе его доли собственности в размере 37,5% на баланс общества «Молоко Зауралья». Апелляционные суды решили, что Данилов «путем заключения [нескольких] сделок попытался избежать включения в раздел совместного нажитого имущества доли в уставном капитале общества», признав эти сделки мнимыми. Верховный суд не обнаружил в решениях судов ошибок и отказал Данилову. Редакция URA.RU обратилась с запросом на завод Данилова. В организации пояснили, что решением Курганского городского суда от 16.09.2022 г. Даниловой Н.В. было отказано. В настоящее время решение суда обжалуется. Комментируя тяжбу с Бегларяном, в компании отметили, что «в отношении имущества Данилова С. Н., компаний ООО „Молоко Зауралья“ и АО „ККМП №1“ группой лиц <…> предпринимаются различного рода незаконные активные действия по захвату активов и блокировке производственной деятельности». Спор длится около пяти лет. По версии Данилова, этим «умышленно создаются условия, при которых предприятия не смогут нормально функционировать и станут банкротами».
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