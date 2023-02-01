В ХМАО сотрудники строительной компании жалуются на задержку выплату зарплаты

02 февраля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Строители в ХМАО три месяца не получают зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО) пожаловались, что предприятие третий месяц не платит им заработную плату. В сети «ВКонтакте» они сообщили, что погасить долг по зарплате обещали до 1 февраля, но на счетах работников до сих пор нет перечислений. «Впервые такое, раньше всегда каждый месяц платили, пусть иногда с небольшими задержками. Такая ситуация у всех коллег в моей бригаде, но никто в трудовую не жалуется — боятся последствий, увольнения», — рассказал стропальщик предприятия корреспонденту URA.RU. В «Нижневартовскстройдетали» ответили, что не знают даты выплат. «На данный момент за ноябрь получили зарплату 150 сотрудников, как только деньги поступят — будем перечислять остальным», — уточнили в бухгалтерии предприятия. Редакция URA.RU направила запрос в Трудовую инспекцию ХМАО, чтобы выяснить, поступала ли от сотрудников «Нижневартовскстройдетали» информация о задержках зарплаты. На момент публикации новости ответ из ведомства не поступил. Ранее URA.RU писало, что на пост генерального директора компании «Нижневартовскстройдеталь» заступил Сергей Солдатов. Он сменил ушедшую на пенсию Ларису Бусел.

Сотрудники компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО) пожаловались, что предприятие третий месяц не платит им заработную плату. В сети «ВКонтакте» они сообщили, что погасить долг по зарплате обещали до 1 февраля, но на счетах работников до сих пор нет перечислений. «Впервые такое, раньше всегда каждый месяц платили, пусть иногда с небольшими задержками. Такая ситуация у всех коллег в моей бригаде, но никто в трудовую не жалуется — боятся последствий, увольнения», — рассказал стропальщик предприятия корреспонденту URA.RU. В «Нижневартовскстройдетали» ответили, что не знают даты выплат. «На данный момент за ноябрь получили зарплату 150 сотрудников, как только деньги поступят — будем перечислять остальным», — уточнили в бухгалтерии предприятия. Редакция URA.RU направила запрос в Трудовую инспекцию ХМАО, чтобы выяснить, поступала ли от сотрудников «Нижневартовскстройдетали» информация о задержках зарплаты. На момент публикации новости ответ из ведомства не поступил. Ранее URA.RU писало, что на пост генерального директора компании «Нижневартовскстройдеталь» заступил Сергей Солдатов. Он сменил ушедшую на пенсию Ларису Бусел.