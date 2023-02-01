01 февраля 2023

В компании крупнейшего застройщика Нижневартовска объяснили смену гендиректора

Гендиректор компании «Нижневартовскстройдеталь» ушла на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Бывший гендиректор компании Лариса Бусел ушла на пенсию Фото:

Бывший генеральный директор компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО) Лариса Бусел ушла на пенсию, на посту ее сменил Сергей Солдатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика.

«Лариса Николаевна ушла на пенсию, поэтому был назначен новый руководитель», — сообщили журналисту агентства в «НСД». Бусел занимала должность руководителя компании с 2021 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска сменился директор. Известно, что сейчас застройщик ведет переговоры со «Сбербанком» о рефинансировании кредитных обязательств, а также меняет стратегию работы компании.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Бывший генеральный директор компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО) Лариса Бусел ушла на пенсию, на посту ее сменил Сергей Солдатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика. «Лариса Николаевна ушла на пенсию, поэтому был назначен новый руководитель», — сообщили журналисту агентства в «НСД». Бусел занимала должность руководителя компании с 2021 года. Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска сменился директор. Известно, что сейчас застройщик ведет переговоры со «Сбербанком» о рефинансировании кредитных обязательств, а также меняет стратегию работы компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...