В компании крупнейшего застройщика Нижневартовска объяснили смену гендиректора

Гендиректор компании «Нижневартовскстройдеталь» ушла на пенсию

02 февраля 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Бывший гендиректор компании Лариса Бусел ушла на пенсию Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший генеральный директор компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО) Лариса Бусел ушла на пенсию, на посту ее сменил Сергей Солдатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика. «Лариса Николаевна ушла на пенсию, поэтому был назначен новый руководитель», — сообщили журналисту агентства в «НСД». Бусел занимала должность руководителя компании с 2021 года. Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска сменился директор. Известно, что сейчас застройщик ведет переговоры со «Сбербанком» о рефинансировании кредитных обязательств, а также меняет стратегию работы компании.

Бывший генеральный директор компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО) Лариса Бусел ушла на пенсию, на посту ее сменил Сергей Солдатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика. «Лариса Николаевна ушла на пенсию, поэтому был назначен новый руководитель», — сообщили журналисту агентства в «НСД». Бусел занимала должность руководителя компании с 2021 года. Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска сменился директор. Известно, что сейчас застройщик ведет переговоры со «Сбербанком» о рефинансировании кредитных обязательств, а также меняет стратегию работы компании.