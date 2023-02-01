В компании крупнейшего застройщика Нижневартовска объяснили смену гендиректора

Бывший гендиректор компании Лариса Бусел ушла на пенсию
Бывший генеральный директор компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО) Лариса Бусел ушла на пенсию, на посту ее сменил Сергей Солдатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика.
«Лариса Николаевна ушла на пенсию, поэтому был назначен новый руководитель», — сообщили журналисту агентства в «НСД». Бусел занимала должность руководителя компании с 2021 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска сменился директор. Известно, что сейчас застройщик ведет переговоры со «Сбербанком» о рефинансировании кредитных обязательств, а также меняет стратегию работы компании.
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