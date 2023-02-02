Евросоюз «отметит» день начала СВО новым наказанием России

ЕС введет новые санкции против России по случаю годовщины начала СВО, заявила фон дер Ляйен
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Евросоюз (ЕС) планирует введение очередных санкций против России по случаю годовщины начала спецоперации на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«ЕС желает, чтобы новые ограничения против России были готовы к 24 февраля», — передает слова фон дер Ляйен французское издание «
Ранее о введении новых санкций против России сообщили власти США. Помимо этого, в Белом доме заявили о том, что также собираются отреагировать на годовщину начала спецоперации на Украине, передает RT.
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