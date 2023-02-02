Евросоюз «отметит» день начала СВО новым наказанием России

Евросоюз на годовщину начала СВО введет новые санкции против России
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НАТО. Москва. stock, Урсула фон дер Ляйен
ЕС введет новые санкции против России по случаю годовщины начала СВО, заявила фон дер Ляйен Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз (ЕС) планирует введение очередных санкций против России по случаю годовщины начала спецоперации на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС желает, чтобы новые ограничения против России были готовы к 24 февраля», — передает слова фон дер Ляйен французское издание «Франс Пресс». Об этом стало известно во время визита европейского дипломата на Украину.

Ранее о введении новых санкций против России сообщили власти США. Помимо этого, в Белом доме заявили о том, что также собираются отреагировать на годовщину начала спецоперации на Украине, передает RT.

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Евросоюз (ЕС) планирует введение очередных санкций против России по случаю годовщины начала спецоперации на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «ЕС желает, чтобы новые ограничения против России были готовы к 24 февраля», — передает слова фон дер Ляйен французское издание «Франс Пресс». Об этом стало известно во время визита европейского дипломата на Украину. Ранее о введении новых санкций против России сообщили власти США. Помимо этого, в Белом доме заявили о том, что также собираются отреагировать на годовщину начала спецоперации на Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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