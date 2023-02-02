Кадырову хотят дать необычное звание

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров сможет получить титул «отец народа» после принятия закона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Исполнительный орган Чечни предложил дополнить должность лидера республики Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да», что в переводе означает «отец народа». Документ опубликован на официальном сайте парламента Чечни.

«Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами «Мехкан Да», — следует из документа. Изменения планируют внести в 63 статью, которая касается полномочий лидера региона. «Мехкан Да» переводится как «отец края», однако носители чеченского языка используют его как «отец народа».

В 2010 году Рамзан Кадыров призвал глав других республик отказаться от титула президента. Зимой 2021 в России вышел закон, запрещающий лидерам республик называться президентами.

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Исполнительный орган Чечни предложил дополнить должность лидера республики Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да», что в переводе означает «отец народа». Документ опубликован на официальном сайте парламента Чечни. «Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами «Мехкан Да», — следует из документа. Изменения планируют внести в 63 статью, которая касается полномочий лидера региона. «Мехкан Да» переводится как «отец края», однако носители чеченского языка используют его как «отец народа». В 2010 году Рамзан Кадыров призвал глав других республик отказаться от титула президента. Зимой 2021 в России вышел закон, запрещающий лидерам республик называться президентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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