Кадырову хотят дать необычное звание

Исполнительный орган Чечни предложил дополнить должность лидера республики Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да», что в переводе означает «отец народа». Документ опубликован на официальном сайте парламента Чечни.
«Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами «Мехкан Да», — следует из документа. Изменения планируют внести в 63 статью, которая касается полномочий лидера региона. «Мехкан Да» переводится как «отец края», однако носители чеченского языка используют его как «отец народа».
В 2010 году Рамзан Кадыров призвал глав других республик отказаться от титула президента. Зимой 2021 в России вышел закон, запрещающий лидерам республик называться президентами.
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Исполнительный орган Чечни предложил дополнить должность лидера республики Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да», что в переводе означает «отец народа». Документ опубликован на официальном сайте парламента Чечни. «Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами «Мехкан Да», — следует из документа. Изменения планируют внести в 63 статью, которая касается полномочий лидера региона. «Мехкан Да» переводится как «отец края», однако носители чеченского языка используют его как «отец народа». В 2010 году Рамзан Кадыров призвал глав других республик отказаться от титула президента. Зимой 2021 в России вышел закон, запрещающий лидерам республик называться президентами.