РЖД начнет кормить пассажиров из ХМАО как в самолетах

В ХМАО РЖД начнет кормить пассажиров заранее приготовленной едой

02 февраля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

В ХМАО РЖД начнет кормить пассажиров заранее приготовленной едой Фото: Анна Майорова © URA.RU РЖД будет кормить пассажиров поездов «Екатеринбург — Сургут» и «Сургут-Москва» заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Об этом рассказали telegram-канале «Телеграмма РЖД». «Такая услуга доступна в поездах № 50/49 Екатеринбург — Сургут и № 59/60 Сургут — Москва. Услуга тестируется в рамках новой концепции питания, которой предусмотрено, что еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры и поставляется в поезд, где блюда только разогревают», — сказано в сообщении компании. И добавили, что в течение года планируют распространить новую услугу на другие поезда, в которых отсутствуют вагоны-рестораны и вагоны-бистро.

РЖД будет кормить пассажиров поездов «Екатеринбург — Сургут» и «Сургут-Москва» заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Об этом рассказали telegram-канале «Телеграмма РЖД». «Такая услуга доступна в поездах № 50/49 Екатеринбург — Сургут и № 59/60 Сургут — Москва. Услуга тестируется в рамках новой концепции питания, которой предусмотрено, что еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры и поставляется в поезд, где блюда только разогревают», — сказано в сообщении компании. И добавили, что в течение года планируют распространить новую услугу на другие поезда, в которых отсутствуют вагоны-рестораны и вагоны-бистро.