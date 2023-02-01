01 февраля 2023

РЖД начнет кормить пассажиров из ХМАО как в самолетах

В ХМАО РЖД начнет кормить пассажиров заранее приготовленной едой
© Служба новостей «URA.RU»
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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
В ХМАО РЖД начнет кормить пассажиров заранее приготовленной едой Фото:

РЖД будет кормить пассажиров поездов «Екатеринбург — Сургут» и «Сургут-Москва» заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Об этом рассказали telegram-канале «Телеграмма РЖД».

«Такая услуга доступна в поездах № 50/49 Екатеринбург — Сургут и № 59/60 Сургут — Москва. Услуга тестируется в рамках новой концепции питания, которой предусмотрено, что еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры и поставляется в поезд, где блюда только разогревают», — сказано в сообщении компании. И добавили, что в течение года планируют распространить новую услугу на другие поезда, в которых отсутствуют вагоны-рестораны и вагоны-бистро.

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РЖД будет кормить пассажиров поездов «Екатеринбург — Сургут» и «Сургут-Москва» заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Об этом рассказали telegram-канале «Телеграмма РЖД». «Такая услуга доступна в поездах № 50/49 Екатеринбург — Сургут и № 59/60 Сургут — Москва. Услуга тестируется в рамках новой концепции питания, которой предусмотрено, что еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры и поставляется в поезд, где блюда только разогревают», — сказано в сообщении компании. И добавили, что в течение года планируют распространить новую услугу на другие поезда, в которых отсутствуют вагоны-рестораны и вагоны-бистро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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