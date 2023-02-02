Владелец термальных курортов построит отель в Челябинской области

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Десятиэтажный отель застройщик «Баден-Баден Екатеринбург» возведет в Еткульском районе Фото:

Владелец термальных курортов «Баден-Баден» построит десятиэтажный отель в Челябинской области. Здание появится недалеко от озера Еткуль, сообщается на сайте единого госреестра.

«Положительную оценку госэкспертизы получил объект капитального строительства — гостиничный корпус квартирного типа. Объект расположен по адресу: Челябинская область, Район Еткульский, Село Еткуль», — сообщается в документации.

Гостиницу построят на территории курорта «Баден-Баден». Площадь застройки составит 3 тысячи 58 квадратных метров. Всего застройщик планирует возвести апартаменты на 500 номеров.

Застройщиком и заказчиком экспертизы выступила компания «Баден-Баден Екатеринбург», которая принадлежит предпринимателю Евгению Кононову. Согласно сервису «СБИС», Кононов также владеет компаниями «Уральские горячие источники» (100%), ООО УК «Баден Групп» (100%), «Новый Источник» (100%), «Баден-Баден Уктусские горы» (100%), ТСК «Эверест»(100%) и ИП «Кононов»(100).

Фирма «Уктусские бани», учредителем которой является сеть термальных источников «Баден-Баден», приобрела бывший корпус Российского государственного профессионально-педагогического университета на Фрезеровщиков, 78А. Эту информацию URA.RU подтвердил владелец Baden Family Евгений Кононов.

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Владелец термальных курортов «Баден-Баден» построит десятиэтажный отель в Челябинской области. Здание появится недалеко от озера Еткуль, сообщается на сайте единого госреестра. «Положительную оценку госэкспертизы получил объект капитального строительства — гостиничный корпус квартирного типа. Объект расположен по адресу: Челябинская область, Район Еткульский, Село Еткуль», — сообщается в документации. Гостиницу построят на территории курорта «Баден-Баден». Площадь застройки составит 3 тысячи 58 квадратных метров. Всего застройщик планирует возвести апартаменты на 500 номеров. Застройщиком и заказчиком экспертизы выступила компания «Баден-Баден Екатеринбург», которая принадлежит предпринимателю Евгению Кононову. Согласно сервису «СБИС», Кононов также владеет компаниями «Уральские горячие источники» (100%), ООО УК «Баден Групп» (100%), «Новый Источник» (100%), «Баден-Баден Уктусские горы» (100%), ТСК «Эверест»(100%) и ИП «Кононов»(100). Фирма «Уктусские бани», учредителем которой является сеть термальных источников «Баден-Баден», приобрела бывший корпус Российского государственного профессионально-педагогического университета на Фрезеровщиков, 78А. Эту информацию URA.RU подтвердил владелец Baden Family Евгений Кононов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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