Владелец термальных курортов построит отель в Челябинской области

02 февраля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Десятиэтажный отель застройщик «Баден-Баден Екатеринбург» возведет в Еткульском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Владелец термальных курортов «Баден-Баден» построит десятиэтажный отель в Челябинской области. Здание появится недалеко от озера Еткуль, сообщается на сайте единого госреестра. «Положительную оценку госэкспертизы получил объект капитального строительства — гостиничный корпус квартирного типа. Объект расположен по адресу: Челябинская область, Район Еткульский, Село Еткуль», — сообщается в документации. Гостиницу построят на территории курорта «Баден-Баден». Площадь застройки составит 3 тысячи 58 квадратных метров. Всего застройщик планирует возвести апартаменты на 500 номеров. Застройщиком и заказчиком экспертизы выступила компания «Баден-Баден Екатеринбург», которая принадлежит предпринимателю Евгению Кононову. Согласно сервису «СБИС», Кононов также владеет компаниями «Уральские горячие источники» (100%), ООО УК «Баден Групп» (100%), «Новый Источник» (100%), «Баден-Баден Уктусские горы» (100%), ТСК «Эверест»(100%) и ИП «Кононов»(100). Фирма «Уктусские бани», учредителем которой является сеть термальных источников «Баден-Баден», приобрела бывший корпус Российского государственного профессионально-педагогического университета на Фрезеровщиков, 78А. Эту информацию URA.RU подтвердил владелец Baden Family Евгений Кононов.

Владелец термальных курортов «Баден-Баден» построит десятиэтажный отель в Челябинской области. Здание появится недалеко от озера Еткуль, сообщается на сайте единого госреестра. «Положительную оценку госэкспертизы получил объект капитального строительства — гостиничный корпус квартирного типа. Объект расположен по адресу: Челябинская область, Район Еткульский, Село Еткуль», — сообщается в документации. Гостиницу построят на территории курорта «Баден-Баден». Площадь застройки составит 3 тысячи 58 квадратных метров. Всего застройщик планирует возвести апартаменты на 500 номеров. Застройщиком и заказчиком экспертизы выступила компания «Баден-Баден Екатеринбург», которая принадлежит предпринимателю Евгению Кононову. Согласно сервису «СБИС», Кононов также владеет компаниями «Уральские горячие источники» (100%), ООО УК «Баден Групп» (100%), «Новый Источник» (100%), «Баден-Баден Уктусские горы» (100%), ТСК «Эверест»(100%) и ИП «Кононов»(100). Фирма «Уктусские бани», учредителем которой является сеть термальных источников «Баден-Баден», приобрела бывший корпус Российского государственного профессионально-педагогического университета на Фрезеровщиков, 78А. Эту информацию URA.RU подтвердил владелец Baden Family Евгений Кононов.