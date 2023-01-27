Владелец терм «Баден-Баден» выкупил бывший корпус РГППУ

Компания «Уктусские бани», которой принадлежит сеть термальных источников "Баден-Баден», выкупила за 33,8 млн рублей бывший корпус Российского государственного профессионально-педагогического университета на Фрезеровщиков, 78А. Информация об этом появилась на сайте ДОМ.РФ, также ее подтвердил владелец Baden Family Евгений Кононов.
«„Пока мы в раздумьях и нет конкретных планов на использованию“, — цитирует Кононова „Ъ — Урал“. Площадь здания составляет 1,4 тыс. квадратных метров, земельного участка — 0, 7 га.
Также с торгов продали здание, которое располагается напротив — на Баумана, 28а. Его выкупил застройщик «Эфес-Девелопмент» за 59,9 млн рублей при стартовой стоимости в 14,2 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на торги имущество скандальной столовой «Золушка». Начальная цена имущества — 28,7 млн рублей.
Участок на Фрезеровщиков продали за 33 млн рублей
Фото: аукционная документация "Дом.РФ"
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Компания «Уктусские бани», которой принадлежит сеть термальных источников "Баден-Баден», выкупила за 33,8 млн рублей бывший корпус Российского государственного профессионально-педагогического университета на Фрезеровщиков, 78А. Информация об этом появилась на сайте ДОМ.РФ, также ее подтвердил владелец Baden Family Евгений Кононов. «„Пока мы в раздумьях и нет конкретных планов на использованию“, — цитирует Кононова „Ъ — Урал“. Площадь здания составляет 1,4 тыс. квадратных метров, земельного участка — 0, 7 га. Также с торгов продали здание, которое располагается напротив — на Баумана, 28а. Его выкупил застройщик «Эфес-Девелопмент» за 59,9 млн рублей при стартовой стоимости в 14,2 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на торги имущество скандальной столовой «Золушка». Начальная цена имущества — 28,7 млн рублей.