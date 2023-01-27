Владелец терм «Баден-Баден» выкупил бывший корпус РГППУ

В Екатеринбурге продали бывший корпус РГППУ на Эльмаше Размик Закарян © URA.RU

Компания «Уктусские бани», которой принадлежит сеть термальных источников "Баден-Баден», выкупила за 33,8 млн рублей бывший корпус Российского государственного профессионально-педагогического университета на Фрезеровщиков, 78А. Информация об этом появилась на сайте ДОМ.РФ, также ее подтвердил владелец Baden Family Евгений Кононов.

«„Пока мы в раздумьях и нет конкретных планов на использованию“, — цитирует Кононова „Ъ — Урал“. Площадь здания составляет 1,4 тыс. квадратных метров, земельного участка — 0, 7 га.

Также с торгов продали здание, которое располагается напротив — на Баумана, 28а. Его выкупил застройщик «Эфес-Девелопмент» за 59,9 млн рублей при стартовой стоимости в 14,2 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на торги имущество скандальной столовой «Золушка». Начальная цена имущества — 28,7 млн рублей.