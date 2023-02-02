FT: у Украины заканчиваются пилоты и самолеты

02 февраля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

У ВСУ подходят к концу запасы советских самолетов, рассказал военный летчик с позывным «Джус» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У армии Украины в скором времени закончатся истребители из СССР и пилоты, способные летать на истребителях. Об этом рассказал военный летчик с позывным «Джус» в разговоре с Financial Times. «Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе», — заявил летчик. Он также добавил, что в скором времени Украина будет нуждаться в новых молодых пилотах, которые обучены управлять военным самолетом. Украина раньше входила в состав СССР, поэтому после распада Союза часть техники осталась в Киеве. После начала Россией спецоперации на территории Украины страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ВСУ должны в срочном порядке получить самолеты. Сейчас страны Запада сосредоточились на поставках танков на Украину. Член комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, заявил, что Руководство Германии может отправить на Украину самолеты, если танки не принесут желаемого результата, сообщает RT.

У армии Украины в скором времени закончатся истребители из СССР и пилоты, способные летать на истребителях. Об этом рассказал военный летчик с позывным «Джус» в разговоре с Financial Times. «Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе», — заявил летчик. Он также добавил, что в скором времени Украина будет нуждаться в новых молодых пилотах, которые обучены управлять военным самолетом. Украина раньше входила в состав СССР, поэтому после распада Союза часть техники осталась в Киеве. После начала Россией спецоперации на территории Украины страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ВСУ должны в срочном порядке получить самолеты. Сейчас страны Запада сосредоточились на поставках танков на Украину. Член комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, заявил, что Руководство Германии может отправить на Украину самолеты, если танки не принесут желаемого результата, сообщает RT.