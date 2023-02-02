Военный дипломат назвал новые направления атак ВСУ

ВСУ будут усиливать свои атаки в южном направлении, в районе Крыма и Мелитополя, и продолжать сопротивляться в зоне Бахмута (Артемовск) в ДНР. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.
«Я думаю, ВСУ будут усиливать напор на южном направлении, на Мелитополь, Крым. Продолжать сопротивляться в районе Бахмута. Поскольку им крайне важно удержать эти позиции и сохранить возможность отстреливать территорию Донбасса. Я думаю, наши войска им это не позволят сделать», — объяснил Александр Бартош.
По мнению военного дипломата, вооруженные силы России после Бахмута, будут сдвигать ВСУ в сторону Днепра. «Наши войска погонят ВСУ дальше на Запад, в сторону Днепра. Это пока. А там все, как предусмотрено планом спецоперации, до полного освобождения Украины», — добавил Бартош.
ВСУ будут усиливать свои атаки в южном направлении, в районе Крыма и Мелитополя, и продолжать сопротивляться в зоне Бахмута (Артемовск) в ДНР. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Я думаю, ВСУ будут усиливать напор на южном направлении, на Мелитополь, Крым. Продолжать сопротивляться в районе Бахмута. Поскольку им крайне важно удержать эти позиции и сохранить возможность отстреливать территорию Донбасса. Я думаю, наши войска им это не позволят сделать», — объяснил Александр Бартош. По мнению военного дипломата, вооруженные силы России после Бахмута, будут сдвигать ВСУ в сторону Днепра. «Наши войска погонят ВСУ дальше на Запад, в сторону Днепра. Это пока. А там все, как предусмотрено планом спецоперации, до полного освобождения Украины», — добавил Бартош. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что несколько колонн ВСУ пытались 1 февраля прорваться в Бахмут. Однако встретили огневое сопротивление. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бойцы взяли под контроль в Бахмутском районе село Сакко и Ванцетти.