02 февраля 2023

Военный дипломат назвал новые направления атак ВСУ

Военный дипломат Бартош: ВСУ усилят атаки в районе Крыма и Мелитополя
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
ВСУ борется за Бахмут, так как город дает возможность отстреливать Донбасс, считает Александр Бартош Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ будут усиливать свои атаки в южном направлении, в районе Крыма и Мелитополя, и продолжать сопротивляться в зоне Бахмута (Артемовск) в ДНР. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Я думаю, ВСУ будут усиливать напор на южном направлении, на Мелитополь, Крым. Продолжать сопротивляться в районе Бахмута. Поскольку им крайне важно удержать эти позиции и сохранить возможность отстреливать территорию Донбасса. Я думаю, наши войска им это не позволят сделать», — объяснил Александр Бартош.

По мнению военного дипломата, вооруженные силы России после Бахмута, будут сдвигать ВСУ в сторону Днепра. «Наши войска погонят ВСУ дальше на Запад, в сторону Днепра. Это пока. А там все, как предусмотрено планом спецоперации, до полного освобождения Украины», — добавил Бартош.

Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что несколько колонн ВСУ пытались 1 февраля прорваться в Бахмут. Однако встретили огневое сопротивление. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бойцы взяли под контроль в Бахмутском районе село Сакко и Ванцетти.

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ВСУ будут усиливать свои атаки в южном направлении, в районе Крыма и Мелитополя, и продолжать сопротивляться в зоне Бахмута (Артемовск) в ДНР. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Я думаю, ВСУ будут усиливать напор на южном направлении, на Мелитополь, Крым. Продолжать сопротивляться в районе Бахмута. Поскольку им крайне важно удержать эти позиции и сохранить возможность отстреливать территорию Донбасса. Я думаю, наши войска им это не позволят сделать», — объяснил Александр Бартош. По мнению военного дипломата, вооруженные силы России после Бахмута, будут сдвигать ВСУ в сторону Днепра. «Наши войска погонят ВСУ дальше на Запад, в сторону Днепра. Это пока. А там все, как предусмотрено планом спецоперации, до полного освобождения Украины», — добавил Бартош. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что несколько колонн ВСУ пытались 1 февраля прорваться в Бахмут. Однако встретили огневое сопротивление. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бойцы взяли под контроль в Бахмутском районе село Сакко и Ванцетти.
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