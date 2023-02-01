Пригожин отчитался о взятии села, в котором остался один разрушенный дом. Фото 01 февраля 2023 в 22:33 Размер текста - 17 + ЧВК Вагнер взяли под контроль село в Донецкой области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль село Сакко и Ванцетти Бахмутского района, Донецкой области. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «1 февраля, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», — заявил Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба. Ранее Пригожин заявил, что смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед. Также он уточнил, что ЧВК «Вагнер» пока не удалось окружить Бахмут. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Помимо ВС РФ, в операции также задействаны бойцы частной военной компании. Единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти» Фото: пресс-служба Евгения Пригожина Бойцы из ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль село Сакко и Ванцетти Бахмутского района, Донецкой области. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «1 февраля, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», — заявил Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба. Ранее Пригожин заявил, что смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед. Также он уточнил, что ЧВК «Вагнер» пока не удалось окружить Бахмут. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Помимо ВС РФ, в операции также задействаны бойцы частной военной компании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям