Пригожин отчитался о взятии села, в котором остался один разрушенный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧВК Вагнер взяли под контроль село в Донецкой области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль село Сакко и Ванцетти Бахмутского района, Донецкой области. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«1 февраля, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», — заявил Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба.

Ранее Пригожин заявил, что смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед. Также он уточнил, что ЧВК «Вагнер» пока не удалось окружить Бахмут.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Помимо ВС РФ, в операции также задействаны бойцы частной военной компании.

Единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти»
Фото:

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы из ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль село Сакко и Ванцетти Бахмутского района, Донецкой области. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «1 февраля, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», — заявил Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба. Ранее Пригожин заявил, что смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед. Также он уточнил, что ЧВК «Вагнер» пока не удалось окружить Бахмут. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Помимо ВС РФ, в операции также задействаны бойцы частной военной компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...