ЧВК Вагнер взяли под контроль село в Донецкой области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы из ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль село Сакко и Ванцетти Бахмутского района, Донецкой области. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«1 февраля, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», — заявил Евгений Пригожин. Его слова приводит
Ранее Пригожин заявил, что смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в признании их побед. Также он уточнил, что ЧВК «Вагнер» пока не удалось окружить Бахмут.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Помимо ВС РФ, в операции также задействаны бойцы частной военной компании.
Единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти»
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.