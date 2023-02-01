Из-за ажиотажа с заявками в Кургане временно не выдают новые загранпаспорта

02 февраля 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Со 2 февраля курганцы временно не смогут получать загранпаспорта нового образца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области зафиксирован повышенный спрос на оформление загранпаспорта нового образца. В связи с этим со 2 февраля в Зауралье, как и в других регионах России, временно перестали выдавать документы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД по Курганской области. «Со 2 февраля прием заявлений на оформление заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации приостановлен. Возобновление персонализации загранпаспортов нового поколения ожидается не ранее конца марта 2023 года», — пояснили в ведомстве. Сообщается, что гражданам, которые уже подали заявление на новые загранпаспорта, придется дождаться ответа из ведомства о возобновлении выпуска документов. В УМВД также пояснили, что при необходимости выезда за границу России жители могут подать заявление на загранпаспорт старого образца (срок действия — пять лет). Ранее URA.RU писало, что обработка заявлений на выдачу загранпаспорта нового образца временно приостановлена со 2 февраля. В связи с повышенным спросом на загранпаспорт, увеличился спрос и на чипы «Микрон», которые являются частью документа. Сейчас производство проводит настройку процессов.

В Курганской области зафиксирован повышенный спрос на оформление загранпаспорта нового образца. В связи с этим со 2 февраля в Зауралье, как и в других регионах России, временно перестали выдавать документы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД по Курганской области. «Со 2 февраля прием заявлений на оформление заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации приостановлен. Возобновление персонализации загранпаспортов нового поколения ожидается не ранее конца марта 2023 года», — пояснили в ведомстве. Сообщается, что гражданам, которые уже подали заявление на новые загранпаспорта, придется дождаться ответа из ведомства о возобновлении выпуска документов. В УМВД также пояснили, что при необходимости выезда за границу России жители могут подать заявление на загранпаспорт старого образца (срок действия — пять лет). Ранее URA.RU писало, что обработка заявлений на выдачу загранпаспорта нового образца временно приостановлена со 2 февраля. В связи с повышенным спросом на загранпаспорт, увеличился спрос и на чипы «Микрон», которые являются частью документа. Сейчас производство проводит настройку процессов.