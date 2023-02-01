01 февраля 2023
31 января 2023

В школе-интернате ЯНАО уволили воспитателя, ударившего ученика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз и люди. Челябинск, холод, зима, погода, человек, мужчина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
Сотрудник написал заявление на увольнение по собственному желанию Фото:

Воспитатель из Панаевской школы-интерната (ЯНАО), ударивший на видео ученика, уволился по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Воспитатель уволен по собственному желанию», — сообщили агентству. Речь идет о мужчине, который ударил ученика ногой. Видео происшествия пользователи опубликовали в местных соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы в Панаевске пожаловались на руководство школы. Они выставили в соцсетях видео, на котором якобы директор школы обыскивает детей, а один из воспитателей применяет к ним физическую силу. Прокуратура и департамент образования проводят проверку.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Воспитатель из Панаевской школы-интерната (ЯНАО), ударивший на видео ученика, уволился по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Воспитатель уволен по собственному желанию», — сообщили агентству. Речь идет о мужчине, который ударил ученика ногой. Видео происшествия пользователи опубликовали в местных соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы в Панаевске пожаловались на руководство школы. Они выставили в соцсетях видео, на котором якобы директор школы обыскивает детей, а один из воспитателей применяет к ним физическую силу. Прокуратура и департамент образования проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...