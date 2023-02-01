В школе-интернате ЯНАО уволили воспитателя, ударившего ученика

Сотрудник написал заявление на увольнение по собственному желанию
Воспитатель из Панаевской школы-интерната (ЯНАО), ударивший на видео ученика, уволился по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«Воспитатель уволен по собственному желанию», — сообщили агентству. Речь идет о мужчине, который ударил ученика ногой. Видео происшествия пользователи опубликовали в местных соцсетях.
Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы в Панаевске пожаловались на руководство школы. Они выставили в соцсетях видео, на котором якобы директор школы обыскивает детей, а один из воспитателей применяет к ним физическую силу. Прокуратура и департамент образования проводят проверку.
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