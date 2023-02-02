В суд поступили иски к бывшему застройщику главного долгостроя ХМАО на миллиард рублей

Арбитражный суд ХМАО принял заявления от кредиторов бывшего застройщика Нижневартовской окружной больницы — «Версо-Монолит». По материалам, поступившим в картотеку суда, сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей.
«Заявления от кредиторов поданы с соблюдением требований процессуального кодекса РФ. Они приняты арбитражным судом ХМАО, требования заявителей внесены в реестр требований кредиторов «Версо-Монолит», — сказано в материалах дела.
«Версо-Монолит» больше двадцати лет работал на территории ХМАО, выигрывая тендеры на крупные госконтракты. В портфолио строителей вошли «знаменитые» долгострои: школа в районе Иртыш-2 Ханты-Мансийска, здание окружной больницы в Нижневартовске.
Сейчас «Версо-Монолит» проходит процедуру банкротства, только за 2022 год предприятие выступало ответчиком более чем по шести десяткам исков. В феврале кредиторы заявили новые требования, увеличив сумму долга компании еще на миллиард рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд округа удовлетворил иск мэрии Ханты-Мансийска к дочерней компании «Версо-Монолит». За срыв сроков строительства дома в ЖК «Иртыш» должника обязали выплатить более 350 миллионов рублей.
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