01 февраля 2023

ХМАО стал лидером по экспорту продукции

ХМАО стал лидером в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Наталья Комарова приняла участие в заседании, на котором обсуждали реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Фото:

ХМАО назван в числе российских регионов, которые занимают лидирующие позиции в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщается на официальном сайте властей региона, речь об этом шла на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой и членов окружного правительства с первым зампредседателя российского правительства Андреем Белоусовым.

«Югра по уровню достижения национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ достигла 100-процентного результата и занимает лидирующие позиции в России. В 2022 году округ поставил на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму 0,5 млн долларов США», — сообщается на сайте.

Данные предоставил департамент экономического развития округа. Участники заседания также обсудили взаимодействие регионов и бизнеса с ресурсоснабжающими организациями.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей.

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ХМАО назван в числе российских регионов, которые занимают лидирующие позиции в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщается на официальном сайте властей региона, речь об этом шла на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой и членов окружного правительства с первым зампредседателя российского правительства Андреем Белоусовым. «Югра по уровню достижения национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ достигла 100-процентного результата и занимает лидирующие позиции в России. В 2022 году округ поставил на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму 0,5 млн долларов США», — сообщается на сайте. Данные предоставил департамент экономического развития округа. Участники заседания также обсудили взаимодействие регионов и бизнеса с ресурсоснабжающими организациями. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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