ХМАО стал лидером по экспорту продукции

ХМАО назван в числе российских регионов, которые занимают лидирующие позиции в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщается на официальном сайте властей региона, речь об этом шла на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой и членов окружного правительства с первым зампредседателя российского правительства Андреем Белоусовым.
«Югра по уровню достижения национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ достигла 100-процентного результата и занимает лидирующие позиции в России. В 2022 году округ поставил на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму 0,5 млн долларов США», — сообщается на сайте.
Данные предоставил департамент экономического развития округа. Участники заседания также обсудили взаимодействие регионов и бизнеса с ресурсоснабжающими организациями.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей.
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