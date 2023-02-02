В Перми объявили о поисках пожилого сутулящегося мужчины с тростью, который пропал после выхода из дома. Эта информация появилась в telegram-канале прикамских поисковиков «Регион 59».
«Устанавливается местонахождение 74-летнего мужчины. 2 февраля около 14:00 он ушел из дома по адресу: ул. Васнецова, Орджоникидзевский район, г. Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении.
Мужчина был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Среди особых примет указаны сутулость, наличие трости в руке и тремор всего тела.
О том, что в Прикамье разыскивали мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что он уехал из дома в неизвестном направлении. И с тех пор его местонахождение неизвестно.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.