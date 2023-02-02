02 февраля 2023

В Перми сутулящийся пенсионер с тростью пропал после выхода из дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мужчину с тростью видели выходящим из дома Фото:

В Перми объявили о поисках пожилого сутулящегося мужчины с тростью, который пропал после выхода из дома. Эта информация появилась в telegram-канале прикамских поисковиков «Регион 59».

«Устанавливается местонахождение 74-летнего мужчины. 2 февраля около 14:00 он ушел из дома по адресу: ул. Васнецова, Орджоникидзевский район, г. Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении.

Мужчина был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Среди особых примет указаны сутулость, наличие трости в руке и тремор всего тела.

О том, что в Прикамье разыскивали мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что он уехал из дома в неизвестном направлении. И с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина пропал днем 2 февраля
Фото:

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В Перми объявили о поисках пожилого сутулящегося мужчины с тростью, который пропал после выхода из дома. Эта информация появилась в telegram-канале прикамских поисковиков «Регион 59». «Устанавливается местонахождение 74-летнего мужчины. 2 февраля около 14:00 он ушел из дома по адресу: ул. Васнецова, Орджоникидзевский район, г. Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Мужчина был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Среди особых примет указаны сутулость, наличие трости в руке и тремор всего тела. О том, что в Прикамье разыскивали мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что он уехал из дома в неизвестном направлении. И с тех пор его местонахождение неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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