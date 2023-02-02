В Перми сутулящийся пенсионер с тростью пропал после выхода из дома. Фото

03 февраля 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчину с тростью видели выходящим из дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми объявили о поисках пожилого сутулящегося мужчины с тростью, который пропал после выхода из дома. Эта информация появилась в telegram-канале прикамских поисковиков «Регион 59». «Устанавливается местонахождение 74-летнего мужчины. 2 февраля около 14:00 он ушел из дома по адресу: ул. Васнецова, Орджоникидзевский район, г. Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Мужчина был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Среди особых примет указаны сутулость, наличие трости в руке и тремор всего тела. О том, что в Прикамье разыскивали мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что он уехал из дома в неизвестном направлении. И с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина пропал днем 2 февраля Фото: telegram-канал «Регион 59-поиск пропавших людей»

В Перми объявили о поисках пожилого сутулящегося мужчины с тростью, который пропал после выхода из дома. Эта информация появилась в telegram-канале прикамских поисковиков «Регион 59». «Устанавливается местонахождение 74-летнего мужчины. 2 февраля около 14:00 он ушел из дома по адресу: ул. Васнецова, Орджоникидзевский район, г. Пермь. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении. Мужчина был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Среди особых примет указаны сутулость, наличие трости в руке и тремор всего тела. О том, что в Прикамье разыскивали мужчину в черной одежде, с голубыми глазами и шрамом от пореза на лице, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что он уехал из дома в неизвестном направлении. И с тех пор его местонахождение неизвестно.