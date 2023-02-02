02 февраля 2023
01 февраля 2023

Глава СК РФ взял под контроль случай нападения бойцовской собаки на двухлетнего тюменца

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин занялся случаем нападения собаки на ребенка в лифте Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в региональные органы СК дело о нападении бойцовской собаки на двухлетнего ребенка в Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра СК России.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к изъятию уголовного дела из производства органов внутренних дел, передаче его для дальнейшего расследования в региональные органы СК России и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в лифе многоэтажки собака напала на ребенка. Животное покусало юного тюменца за лицо. На хозяина собаки возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в региональные органы СК дело о нападении бойцовской собаки на двухлетнего ребенка в Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к изъятию уголовного дела из производства органов внутренних дел, передаче его для дальнейшего расследования в региональные органы СК России и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в лифе многоэтажки собака напала на ребенка. Животное покусало юного тюменца за лицо. На хозяина собаки возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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