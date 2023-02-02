Глава СК РФ взял под контроль случай нападения бойцовской собаки на двухлетнего тюменца

03 февраля 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Бастрыкин занялся случаем нападения собаки на ребенка в лифте Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в региональные органы СК дело о нападении бойцовской собаки на двухлетнего ребенка в Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к изъятию уголовного дела из производства органов внутренних дел, передаче его для дальнейшего расследования в региональные органы СК России и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в лифе многоэтажки собака напала на ребенка. Животное покусало юного тюменца за лицо. На хозяина собаки возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в региональные органы СК дело о нападении бойцовской собаки на двухлетнего ребенка в Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к изъятию уголовного дела из производства органов внутренних дел, передаче его для дальнейшего расследования в региональные органы СК России и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в лифе многоэтажки собака напала на ребенка. Животное покусало юного тюменца за лицо. На хозяина собаки возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.