Глава СК РФ взял под контроль случай нападения бойцовской собаки на двухлетнего тюменца

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в региональные органы СК дело о нападении бойцовской собаки на двухлетнего ребенка в Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра СК России.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к изъятию уголовного дела из производства органов внутренних дел, передаче его для дальнейшего расследования в региональные органы СК России и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в лифе многоэтажки собака напала на ребенка. Животное покусало юного тюменца за лицо. На хозяина собаки возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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