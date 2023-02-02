Советник Пушилина: Киев экстренно стягивает резервы под Бахмут

Украинское командование с вечера четверга начало экстренно стягивать дополнительные резервы под Бахмут (Артемовск). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», — сказал Кимаковский в беседе с РИА Новости. По его словам, отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается». Вместе с тем, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, резюмировал чиновник.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей Вооруженных сил РФ является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.
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