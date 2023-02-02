02 февраля 2023

Советник Пушилина: Киев экстренно стягивает резервы под Бахмут

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, маскхалат, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
Киев в спешке стягивает резервы под Бахмут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование с вечера четверга начало экстренно стягивать дополнительные резервы под Бахмут (Артемовск). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», — сказал Кимаковский в беседе с РИА Новости. По его словам, отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается». Вместе с тем, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, резюмировал чиновник.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей Вооруженных сил РФ является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.

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Украинское командование с вечера четверга начало экстренно стягивать дополнительные резервы под Бахмут (Артемовск). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», — сказал Кимаковский в беседе с РИА Новости. По его словам, отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается». Вместе с тем, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, резюмировал чиновник. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей Вооруженных сил РФ является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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