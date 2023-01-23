Арестович жестко раскритиковал гимн Украины

Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович назвал гимн Украины источником «национальной катастрофы»

24 января 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Арестович увидел в строчках гимна Украины скрытый смысл Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гимн Украины является источником национальной катастрофы. Так считает экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «В нашем гимне есть довольно любопытные строчки: „Душу и тело мы положим за свою свободу“. Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после „победы“? „Мы положим тело и душу“… А что дальше? Будем воевать пока не умрем?» — возмутился Арестович в интервью, выложенном на его Youtube-канале. Арестович трактовал формулировку «положим душу и тело» так, что что украинцы якобы готовы воевать до тех пор, пока они все не умрут. По его словам, идея, заложенная в этих строчках, в сочетании с позицией «убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом» убийственна для украинцев. Он подчеркнул, что в таком случае это грозит национальной смертью и катастрофой для Украины. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее. Позднее выяснилось, что Арестович подал в отставку из-за своих слов о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты в жилой дом в Днепре. После он публично извинился за свои слова. Известно, что Арестовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец», занимающегося исследованием преступлений против нацбезопасности Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гимн Украины является источником национальной катастрофы. Так считает экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «В нашем гимне есть довольно любопытные строчки: „Душу и тело мы положим за свою свободу“. Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после „победы“? „Мы положим тело и душу“… А что дальше? Будем воевать пока не умрем?» — возмутился Арестович в интервью, выложенном на его Youtube-канале. Арестович трактовал формулировку «положим душу и тело» так, что что украинцы якобы готовы воевать до тех пор, пока они все не умрут. По его словам, идея, заложенная в этих строчках, в сочетании с позицией «убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом» убийственна для украинцев. Он подчеркнул, что в таком случае это грозит национальной смертью и катастрофой для Украины. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее. Позднее выяснилось, что Арестович подал в отставку из-за своих слов о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты в жилой дом в Днепре. После он публично извинился за свои слова. Известно, что Арестовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец», занимающегося исследованием преступлений против нацбезопасности Украины.