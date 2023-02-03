Советник главы ДНР: ВС РФ взяли Угледар в полукольцо

03 февраля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

ВС РФ постепенно захватывают Угледар, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия окружила Угледар полукольцом. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Он пояснил, что схема взятия города схожа с тактикой в Бахмуте (Артемовске). «В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», — рассказал Кимаковский журналисту РИА Новости. Он также заявил, что подразделениям ВСУ неоткуда получить подкрепление. В Минобороны РФ сообщили о том, что российским силам удалось занять более выгодные позиции в Угледаре. ВС РФ нанесли огневое поражение частям 1-й танковой бригады ВСУ рядом с городом, передает «Национальная служба новостей».

Российская армия окружила Угледар полукольцом. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Он пояснил, что схема взятия города схожа с тактикой в Бахмуте (Артемовске). «В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», — рассказал Кимаковский журналисту РИА Новости. Он также заявил, что подразделениям ВСУ неоткуда получить подкрепление. В Минобороны РФ сообщили о том, что российским силам удалось занять более выгодные позиции в Угледаре. ВС РФ нанесли огневое поражение частям 1-й танковой бригады ВСУ рядом с городом, передает «Национальная служба новостей».