Силовик из Москвы считает курганского заключенного действующим криминальным авторитетом

Московский полковник МВД рассказал о криминальном статусе курганца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куратор УрФО из главного управления угрозыска МВД РФ Евгений Хотулев считает, что курганец, находящийся под стражей и обвиняемый в занятии высшего положения в криминальном сообществе региона, по-прежнему является положенцем. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствовавший при допросе старшего оперуполномоченного из Москвы.

«Евгений Петров занимает в настоящее время статус положенца. Для того, чтобы снять его с должности положенца, соответствующее решение воров в законе должно быть озвучено путем „прогона“ по тюрьмам. Такого заявления в отношении Петрова не было», — объяснил полковник полиции. Сам Петров с себя снять обязанности положенца не может, уточнил сотрудник угрозыска, занимающийся вопросами криминальных авторитетов в Уральском округе.

Прокуратура поинтересовалась у московского полицейского, исполнял ли Петров обязанности положенца в 2019 году, когда была введена соответствующая статья об уголовной ответственности за причастность к руководству криминальным сообществом. Хотулев ответил утвердительно. Отвечая на вопросы адвокатов подсудимого о более подробной информации по деятельности и наделении статуса Петрова, старший оперуполномоченный несколько раз сослался на тайну следствия.

Жителя Кургана Евгения Петрова задержали в 2021 году по подозрению в вымогательстве и занятии высшего положения в криминальной иерархии региона. Следствие считает, что он был известен в криминальных кругах под прозвищем Петренок. По статье 210.1 УК РФ подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший сотрудник МВД усомнился в статусе подсудимого курганца. Он утверждал, что для получения криминального статуса его обладатель должен отбыть срок в колонии.