Бывший сотрудник МВД усомнился в криминальном статусе курганского авторитета

Бывший силовик, выступивший в суде свидетелем, рассказал, кто имеет право на статус криминального авторитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На суде по делу курганца Евгения Петрова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, свидетель, ранее работавший в уголовном розыске, объяснил, почему подсудимый не мог иметь криминальный статус. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании областного суда во время дачи показаний.

«Если человек не сидел [в колонии], то он не может занимать должность в преступной иерархии», — пояснил Артур Пономарев, ранее работавший в уголовном розыске курганской милиции. Свидетель сообщил, что подсудимый Петров не был в колонии или тюрьме, и поэтому не может считаться криминальным авторитетом.

Свое мнение Пономарев обосновал 14-летним опытом работы в правоохранительных органах. «В Курганской области никогда не было воров в законе. Другие криминальные авторитеты либо застрелены, либо своей смертью умерли», — добавил бывший силовик.

Данные сведения мужчина сообщил, отвечая на вопросы прокурора. Пономарев отрицал причастность Петрова к криминальным структурам, встречал его только по своей профессиональной деятельности — после ухода из силовых структур мужчина трудится в сфере организации похорон. О некоем криминальном лидере по прозвищу Петренок наслышан от знакомых или из СМИ, но не знаком.

Напомним, что в областном суде проходит заседание по делу курганца Евгения Петрова. Мужчину обвиняют в вымогательстве с применением насилия (ст.163 ч.2 п.в) и занятии высшего положения в преступной иерархии (ст.210.1 УК РФ).

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник курганского СИЗО рассказал на суде о воровской традиции. В колониях лидеров преступного мира при поступлении в зону принято встречать приветственными выкриками заключенных.