В сетевые магазины Перми поступили курица неизвестного происхождения

Производителя заблокировали на 20 дней в системе «ВетИС.Паспорт» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермские магазины привезли куриное филе и стейки из индейки из непонятного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В январе ООО „Смак“ изготовил и реализовал 62 килограмма мясной продукции неизвестного происхождения. Предприятие оформило производственный сертификат на 11,8 кг стейков из индейки и 53,8 кг куриного филе без указания сведений об используемом сырье, что не дает возможности отследить сырье при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить ее безопасность и эпизоотическое благополучие мест выхода», — указано в пресс-релизе.

Продукцию привезли в розничные сети города: в была реализована в розничные сети города: в «Ленту» в гипермаркете «Семья», в доставку «Самокат» (ООО «Умный Ритейл») и в еще одну «Ленту». За нарушение закона «О ветеринарии» учетную запись уполномоченного лица заблокировали в системе «ВетИС.Паспорт» на 20 дней — это время он не сможет выпускать продукцию. Производителю вынесли предостережение о недопустимости дальнейших подобных нарушений.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский мясокомбинат подменил срок годности котлет и отправил их в магазины. Срок был продлен на 9 дней.