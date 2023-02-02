В курганском округе котельные топили зерном

Вместо угля в Целинном округе использовали зерно для топки котельных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном округе Курганской области несколько дней в январе котельные отапливались зерном вместо угля. Об этом URA.RU рассказал источник, из числа жителей. В администрации округа информацию подтвердили.

«В середине января котельные Целинного округа две недели отапливались биотопливом. Уголь тратили по минимуму, только чтобы разжечь огонь. Хорошо, что в те дни погода стояла теплая и не было морозов», — говорит инсайдер. По его словам, муниципальное предприятие «Водоканал», отвечающее за отопление в округе, собирало испорченное зерно и отходы от сортировки зерна у местных фермеров и агропредприятий для топки котельных. Он также отметил, что жители подозревают, что у МУПа есть проблемы с финансами, которые не позволяют закупить большой объем угля.

Глава Целинного округа Александр Сытов рассказал URA.RU, что в январе действительно была такая ситуация. «При средних температурах не ниже -15 градусов МУП „Водоканал“ использовал альтернативное топливо — семена льна, для изучения пригодности использования данного вида топлива в дальнейшем», — пишет Сытов. При этом он отметил, что сейчас котельные продолжают, как и ранее, работать на угле.

На запрос URA.RU о возможных задолженностях или проблемах с финансами МУП «Водоканал» в администрации не ответили. О том, хватит ли запасов угля на отопительный сезон, также не уточняется. При этом в администрации округа URA.RU сообщили, что температурный режим в отапливаемых учреждениях социальной сферы и жилых домах поддерживается в норме. Жалоб от жителей округа на услуги теплоснабжения не поступало.

До этого URA.RU писало, что в Лебяжьевском округе из-за отопления каменным углем на улицах лежит грязный снег, а в воздухе жители отмечают наличие черного дыма. По словам главы округа Александра Барча, такая обстановка продлится до тех пор, пока район не перейдет на газовое отопление. Он также принес извинения жителям за сложившуюся ситуацию.