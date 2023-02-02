Мэр Перми рассказал, когда будет доволен уборкой снега

Глава Перми Демкин будет доволен уборкой улиц, когда снег сам растает

03 февраля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин старается объективно оценивать уборку улиц Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин, отвечая на вопросы СМИ, пошутил, что будет доволен уборкой снега в городе, только когда снег сам растает. Об этом он рассказал в интервью 59.RU. «Хорошо будет во время летнего содержания, когда растает снег», — пошутил мэр. Серьезно отвечая на вопрос журналиста о том, когда он будет доволен уборкой дорог, глава города рассказал, что старается объективно оценивать содержание дорог и разделяет мнение контрольно-аналитического департамента и администрации Перми. Он высоко оценивает содержание некоторых улиц, если их вид соответствует правилам содержания и благоустройства, и к ним нет замечаний. Но если есть основания для критики, оценки снижаются, и подрядным организациям выписывают штрафы. Ранее URA.RU рассказывало о том, что глава Перми Алексей Демкин оштрафовал руководителей районов на несколько миллионов за плохую уборку снега на парковках для инвалидов. Он возмутился их содержанием после личной проверки, проведенной по многочисленным жалобам пермяков и скандала вокруг заваленной снегом парковки в центре Перми.

Глава Перми Алексей Демкин, отвечая на вопросы СМИ, пошутил, что будет доволен уборкой снега в городе, только когда снег сам растает. Об этом он рассказал в интервью 59.RU. «Хорошо будет во время летнего содержания, когда растает снег», — пошутил мэр. Серьезно отвечая на вопрос журналиста о том, когда он будет доволен уборкой дорог, глава города рассказал, что старается объективно оценивать содержание дорог и разделяет мнение контрольно-аналитического департамента и администрации Перми. Он высоко оценивает содержание некоторых улиц, если их вид соответствует правилам содержания и благоустройства, и к ним нет замечаний. Но если есть основания для критики, оценки снижаются, и подрядным организациям выписывают штрафы. Ранее URA.RU рассказывало о том, что глава Перми Алексей Демкин оштрафовал руководителей районов на несколько миллионов за плохую уборку снега на парковках для инвалидов. Он возмутился их содержанием после личной проверки, проведенной по многочисленным жалобам пермяков и скандала вокруг заваленной снегом парковки в центре Перми.