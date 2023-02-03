Российская армия освободила Белогоровку

Белогоровка была освобождена российскими военными, сообщил Андрей Скорый
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Белогоровку в ЛНР. Об этом сообщил врио главы администрации Лисичанска Андрей Скорый.
«Белогоровка — НАША! По-другому и быть не могло», — заявил Скорый. Видео с его заявлением опубликовал telegram-канал «ЛЕТНАБ».
Белогоровка — это поселок городского типа в ЛНР. В сентябре 2022 года населенный пункт был захвачен украинскими военными. Военные корреспонденты сообщали, что в этом районе ведутся ожесточенные бои.
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