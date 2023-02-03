Российская армия освободила Белогоровку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, полигон еланский, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных
Белогоровка была освобождена российскими военными, сообщил Андрей Скорый Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Белогоровку в ЛНР. Об этом сообщил врио главы администрации Лисичанска Андрей Скорый.

«Белогоровка — НАША! По-другому и быть не могло», — заявил Скорый. Видео с его заявлением опубликовал telegram-канал «ЛЕТНАБ».

Белогоровка — это поселок городского типа в ЛНР. В сентябре 2022 года населенный пункт был захвачен украинскими военными. Военные корреспонденты сообщали, что в этом районе ведутся ожесточенные бои.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные освободили населенный пункт Белогоровку в ЛНР. Об этом сообщил врио главы администрации Лисичанска Андрей Скорый. «Белогоровка — НАША! По-другому и быть не могло», — заявил Скорый. Видео с его заявлением опубликовал telegram-канал «ЛЕТНАБ». Белогоровка — это поселок городского типа в ЛНР. В сентябре 2022 года населенный пункт был захвачен украинскими военными. Военные корреспонденты сообщали, что в этом районе ведутся ожесточенные бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...