Спецподразделения ВС РФ в Запорожье получили улучшенные вертолеты для борьбы с Leopard

Российская армия в Запорожской области получила вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что самолеты нужны для борьбы с немецкими танками Leopard.
«Российские спецподразделения в Запорожье усилены модернизированными вертолетами Ми-8АМТШ-ВН по прозвищу „Сапсан“», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, то такие вертолеты способны уничтожить до 10 основных танков ВС Германии Leopard.
Германия одобрила поставку 14 танков Leopard на Украину. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил возможность реэкспорта таких танков из третьих стран. Отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что такое решение будет стоить Шольцу политической карьеры, передает RT.
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Российская армия в Запорожской области получила вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что самолеты нужны для борьбы с немецкими танками Leopard. «Российские спецподразделения в Запорожье усилены модернизированными вертолетами Ми-8АМТШ-ВН по прозвищу „Сапсан“», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, то такие вертолеты способны уничтожить до 10 основных танков ВС Германии Leopard. Германия одобрила поставку 14 танков Leopard на Украину. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил возможность реэкспорта таких танков из третьих стран. Отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что такое решение будет стоить Шольцу политической карьеры, передает RT.