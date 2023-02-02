Свердловские исследователи рассказали, чем полезен мат

Свердловские исследователи: мат помогает расслабиться, наладить рабочие отношения и пережить стресс

03 февраля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Исследователи считают, что мат является частью жизни, но использовать его нужно в определенном месте и в нужное время Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге прошел паблик-ток «Всемирный День борьбы с ненормативной лексикой», в рамках которого исследователи определили, чем полезен и вреден мат. Выяснилось, что ненормативная лексика помогает человеку расслабиться, наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть. Об этом в Доме журналиста рассказала директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова. «Какие-то психологические задачи личности мат позволяет решать. Например, у подростков мат — это маркер: „Я могу использовать взрослую лексику, других возможностей пока нет, а сказать можно, и я почувствую себя взрослом“. Это может быть проблема в профессиональной среде, когда все в нашем окружении так говорят. Есть исследование о том, что такая вербальная агрессия снимает уровень физической агрессии. В какой-то мере это снижает уровень насилия в обществе», — поделилась данными исследования Максимова. Кроме этого, она рассказала, что мат необходим для эмоциональной разгрузки. Когда человек впадает в стресс, то с этим напряжением ему помогают справиться бранные слова. Также ненормативную лексику люди используют в том случае, когда их унижают. «Когда кто-то более сильный оскорбляет человека, как можно среагировать? Отругать его и, тем самым, защитить себя, свое „Я“ и самооценку», — заявила директор Института психологии УрГПУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге прошел паблик-ток «Всемирный День борьбы с ненормативной лексикой», в рамках которого исследователи определили, чем полезен и вреден мат. Выяснилось, что ненормативная лексика помогает человеку расслабиться, наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть. Об этом в Доме журналиста рассказала директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова. «Какие-то психологические задачи личности мат позволяет решать. Например, у подростков мат — это маркер: „Я могу использовать взрослую лексику, других возможностей пока нет, а сказать можно, и я почувствую себя взрослом“. Это может быть проблема в профессиональной среде, когда все в нашем окружении так говорят. Есть исследование о том, что такая вербальная агрессия снимает уровень физической агрессии. В какой-то мере это снижает уровень насилия в обществе», — поделилась данными исследования Максимова. Кроме этого, она рассказала, что мат необходим для эмоциональной разгрузки. Когда человек впадает в стресс, то с этим напряжением ему помогают справиться бранные слова. Также ненормативную лексику люди используют в том случае, когда их унижают. «Когда кто-то более сильный оскорбляет человека, как можно среагировать? Отругать его и, тем самым, защитить себя, свое „Я“ и самооценку», — заявила директор Института психологии УрГПУ.