02 февраля 2023

Сумма ипотечных кредитов у свердловчан побила рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки в городе. Москва, банк, ипотека
Жители Свердловской области взяли ипотеки на общую сумму 22 млрд рублей Фото:

Жители Свердловской области в декабре 2022 года оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму — 22,2 млрд рублей. При этом само количество выданных ипотек не изменилось, сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте.

«Более выраженным увеличение объема выдач ИЖК в декабре 2022 года было на первичном рынке. Свердловчане взяли кредиты на покупку квартир в новостройках на 10 млрд рублей. Это на 35% больше, чем в декабре 2021 года», — рассказали в ведомстве.

Спрос на ипотеку в конце года является традиционным, но, уверены эксперты, не последнюю роль сыграли новости о том, что заканчивается программа льготной ипотеки. Ее в итоге продлили до 1 июля 2024 года. В среднем свердловчане брали ипотеку на 3,2 млн рублей на 23 года.

Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жители Свердловской области в декабре 2022 года оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму — 22,2 млрд рублей. При этом само количество выданных ипотек не изменилось, сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте. «Более выраженным увеличение объема выдач ИЖК в декабре 2022 года было на первичном рынке. Свердловчане взяли кредиты на покупку квартир в новостройках на 10 млрд рублей. Это на 35% больше, чем в декабре 2021 года», — рассказали в ведомстве. Спрос на ипотеку в конце года является традиционным, но, уверены эксперты, не последнюю роль сыграли новости о том, что заканчивается программа льготной ипотеки. Ее в итоге продлили до 1 июля 2024 года. В среднем свердловчане брали ипотеку на 3,2 млн рублей на 23 года. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...