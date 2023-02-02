Сумма ипотечных кредитов у свердловчан побила рекорд

03 февраля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Жители Свердловской области взяли ипотеки на общую сумму 22 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Свердловской области в декабре 2022 года оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму — 22,2 млрд рублей. При этом само количество выданных ипотек не изменилось, сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте. «Более выраженным увеличение объема выдач ИЖК в декабре 2022 года было на первичном рынке. Свердловчане взяли кредиты на покупку квартир в новостройках на 10 млрд рублей. Это на 35% больше, чем в декабре 2021 года», — рассказали в ведомстве. Спрос на ипотеку в конце года является традиционным, но, уверены эксперты, не последнюю роль сыграли новости о том, что заканчивается программа льготной ипотеки. Ее в итоге продлили до 1 июля 2024 года. В среднем свердловчане брали ипотеку на 3,2 млн рублей на 23 года. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет.

Жители Свердловской области в декабре 2022 года оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму — 22,2 млрд рублей. При этом само количество выданных ипотек не изменилось, сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте. «Более выраженным увеличение объема выдач ИЖК в декабре 2022 года было на первичном рынке. Свердловчане взяли кредиты на покупку квартир в новостройках на 10 млрд рублей. Это на 35% больше, чем в декабре 2021 года», — рассказали в ведомстве. Спрос на ипотеку в конце года является традиционным, но, уверены эксперты, не последнюю роль сыграли новости о том, что заканчивается программа льготной ипотеки. Ее в итоге продлили до 1 июля 2024 года. В среднем свердловчане брали ипотеку на 3,2 млн рублей на 23 года. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет.