Сумма ипотечных кредитов у свердловчан побила рекорд

Жители Свердловской области в декабре 2022 года оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму — 22,2 млрд рублей. При этом само количество выданных ипотек не изменилось, сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте.
«Более выраженным увеличение объема выдач ИЖК в декабре 2022 года было на первичном рынке. Свердловчане взяли кредиты на покупку квартир в новостройках на 10 млрд рублей. Это на 35% больше, чем в декабре 2021 года», — рассказали в ведомстве.
Спрос на ипотеку в конце года является традиционным, но, уверены эксперты, не последнюю роль сыграли новости о том, что заканчивается программа льготной ипотеки. Ее в итоге продлили до 1 июля 2024 года. В среднем свердловчане брали ипотеку на 3,2 млн рублей на 23 года.
Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет.
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