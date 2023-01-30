Правительство РФ одобрило льготную ипотеку IT-специалистам с 18 лет

30 января 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Новое жилье для IT-специалистов стало доступнее Екатерина Сычкова © URA.RU Российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов — теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. До этого сотрудники сферы IT могли воспользоваться программой только с 22-х лет. «Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний [в сфере IT] в возрасте от 18 до 50 лет», - сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Министр отметил, что для специалистов также смягчится и требование по необходимой для одобрения льготной программы зарплаты, а доход теперь будет учитываться не только с основного места работы.

Российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов — теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. До этого сотрудники сферы IT могли воспользоваться программой только с 22-х лет. «Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний [в сфере IT] в возрасте от 18 до 50 лет», - сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Министр отметил, что для специалистов также смягчится и требование по необходимой для одобрения льготной программы зарплаты, а доход теперь будет учитываться не только с основного места работы.