Правительство РФ одобрило льготную ипотеку IT-специалистам с 18 лет

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Монтаж газовых труб во дворах домов по улице Коли Мяготина и Ипподромная. Курган, жилой дом, строительный кран, ипотека, новостройки, стройка
Новое жилье для IT-специалистов стало доступнее

Российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов — теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. До этого сотрудники сферы IT могли воспользоваться программой только с 22-х лет.

«Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний [в сфере IT] в возрасте от 18 до 50 лет», - сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Министр отметил, что для специалистов также смягчится и требование по необходимой для одобрения льготной программы зарплаты, а доход теперь будет учитываться не только с основного места работы.

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Российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов — теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. До этого сотрудники сферы IT могли воспользоваться программой только с 22-х лет. «Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний [в сфере IT] в возрасте от 18 до 50 лет», - сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Министр отметил, что для специалистов также смягчится и требование по необходимой для одобрения льготной программы зарплаты, а доход теперь будет учитываться не только с основного места работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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