Власти ХМАО повысили пособие при рождении детей

03 февраля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

В ХМАО проиндексировали ряд выплат на детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа повысили социальные пособия, выплачиваемые из федерального бюджета. Среди прочего увеличатся единовременные выплаты при рождении детей, а также материнский капитал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор социального развития департамента Югры Тереза Пономарева. «Проиндексированы меры федеральной поддержки, которые выплачиваются за счет средств федерального бюджета. Проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка. Было 20 000 рублей. Стало 22 000 рублей. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка — с 524,5 тысяч до 586,9 тысяч рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребенка) — с 693,1 тысяч до 775,6 тысяч рублей» — сказала Пономарева.



Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО привело в соответствии с федеральным законодательством порядок предоставления сертификатов беженцам из Херсона и Херсонской области. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, устанавливающее их бессрочность и возможность погашения сертификатов, выданных в других регионах.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа повысили социальные пособия, выплачиваемые из федерального бюджета. Среди прочего увеличатся единовременные выплаты при рождении детей, а также материнский капитал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор социального развития департамента Югры Тереза Пономарева. «Проиндексированы меры федеральной поддержки, которые выплачиваются за счет средств федерального бюджета. Проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка. Было 20 000 рублей. Стало 22 000 рублей. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка — с 524,5 тысяч до 586,9 тысяч рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребенка) — с 693,1 тысяч до 775,6 тысяч рублей» — сказала Пономарева. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО привело в соответствии с федеральным законодательством порядок предоставления сертификатов беженцам из Херсона и Херсонской области. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, устанавливающее их бессрочность и возможность погашения сертификатов, выданных в других регионах.