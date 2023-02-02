Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о последствиях подрядчика, который ремонтирует Кировский мост, а также заказчика работ — администрацию, если объект будет сдан не в срок. По словам главы региона, они «будут маяться». Об этом он написал в своем telegram-канале 3 февраля.
«Подрядчик и заказчик оба торжественно клянутся сдать новый, по сути, и красивый мост в мае, да еще и с подсветкой. Если не сдадут — заставим маяться. Для жителей он очень важен», — написал Вадим Шумков. Ремонт Кировского моста также проверили его заместитель Константин Малышев и мэр Кургана Елена Ситникова.
Шумков подчеркнул, что ремонт объекта важно завершить вовремя, потому что скоро будут приводить в порядок моста по улице Бурова-Петрова. «Приведем в порядок все основные транспортные, мостовые и инфраструктурные объекты города», — заключил он.
Кировский мост закрыли в августе прошлого года. Стоимость ремонта составляет более 60 млн рублей. Ранее Шумков называл этот объект «небезопасным и неопрятным».
Областные и городские власти выехали на закрытый мост в Кургане
Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о последствиях подрядчика, который ремонтирует Кировский мост, а также заказчика работ — администрацию, если объект будет сдан не в срок. По словам главы региона, они «будут маяться». Об этом он написал в своем telegram-канале 3 февраля. «Подрядчик и заказчик оба торжественно клянутся сдать новый, по сути, и красивый мост в мае, да еще и с подсветкой. Если не сдадут — заставим маяться. Для жителей он очень важен», — написал Вадим Шумков. Ремонт Кировского моста также проверили его заместитель Константин Малышев и мэр Кургана Елена Ситникова. Шумков подчеркнул, что ремонт объекта важно завершить вовремя, потому что скоро будут приводить в порядок моста по улице Бурова-Петрова. «Приведем в порядок все основные транспортные, мостовые и инфраструктурные объекты города», — заключил он. Кировский мост закрыли в августе прошлого года. Стоимость ремонта составляет более 60 млн рублей. Ранее Шумков называл этот объект «небезопасным и неопрятным».