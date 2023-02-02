02 февраля 2023

Губернатор Шумков пригрозил мэрии и подрядчику из-за ремонта моста. Фото

Глава Курганской области: ремонт Кировского моста должны завершить в срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков проверил ремонт Кировского моста (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о последствиях подрядчика, который ремонтирует Кировский мост, а также заказчика работ — администрацию, если объект будет сдан не в срок. По словам главы региона, они «будут маяться». Об этом он написал в своем telegram-канале 3 февраля.

«Подрядчик и заказчик оба торжественно клянутся сдать новый, по сути, и красивый мост в мае, да еще и с подсветкой. Если не сдадут — заставим маяться. Для жителей он очень важен», — написал Вадим Шумков. Ремонт Кировского моста также проверили его заместитель Константин Малышев и мэр Кургана Елена Ситникова.

Шумков подчеркнул, что ремонт объекта важно завершить вовремя, потому что скоро будут приводить в порядок моста по улице Бурова-Петрова. «Приведем в порядок все основные транспортные, мостовые и инфраструктурные объекты города», — заключил он.

Кировский мост закрыли в августе прошлого года. Стоимость ремонта составляет более 60 млн рублей. Ранее Шумков называл этот объект «небезопасным и неопрятным».

Областные и городские власти выехали на закрытый мост в Кургане
Фото:
Во время проверки работы губернатор Вадим Шумков пообщался с жителями
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о последствиях подрядчика, который ремонтирует Кировский мост, а также заказчика работ — администрацию, если объект будет сдан не в срок. По словам главы региона, они «будут маяться». Об этом он написал в своем telegram-канале 3 февраля. «Подрядчик и заказчик оба торжественно клянутся сдать новый, по сути, и красивый мост в мае, да еще и с подсветкой. Если не сдадут — заставим маяться. Для жителей он очень важен», — написал Вадим Шумков. Ремонт Кировского моста также проверили его заместитель Константин Малышев и мэр Кургана Елена Ситникова. Шумков подчеркнул, что ремонт объекта важно завершить вовремя, потому что скоро будут приводить в порядок моста по улице Бурова-Петрова. «Приведем в порядок все основные транспортные, мостовые и инфраструктурные объекты города», — заключил он. Кировский мост закрыли в августе прошлого года. Стоимость ремонта составляет более 60 млн рублей. Ранее Шумков называл этот объект «небезопасным и неопрятным».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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