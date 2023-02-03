Пермяков зовут на работу по снабжению военных с зарплатой в 270 тысяч

03 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Вакансия предполагает фасовку обуви для силовиков и военнослужащих Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на московском складе, где необходимо будет заниматься фасовкой обуви, в том числе предназначенной для военнослужащих. Срок вахты — 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 270 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Требуются фасовщики берцев на современный склад в Москву. Без опыта работы. Зарплата выплачивается без задержек, дважды в месяц. Вахта в 90 смен оплачивается от 225 тысяч до 270 тысяч рублей. У нас имеется канал в Youtube, где подробно показан весь процесс работы», — сообщается в описании вакансии. Также уточняется, что новым сотрудникам будет предоставлено бесплатное питание, а также проживание в хостеле мебелью, интернетом и бытовой техникой. Заинтересованным соискателям обещают прислать в мессенджеры фотографии комнат. Форма оформления на работу — трудовой договор. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Москве с зарплатами в 245 тысяч и еженедельными авансами. Трудиться необходимо на производстве чайной продукции.

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на московском складе, где необходимо будет заниматься фасовкой обуви, в том числе предназначенной для военнослужащих. Срок вахты — 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 270 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Требуются фасовщики берцев на современный склад в Москву. Без опыта работы. Зарплата выплачивается без задержек, дважды в месяц. Вахта в 90 смен оплачивается от 225 тысяч до 270 тысяч рублей. У нас имеется канал в Youtube, где подробно показан весь процесс работы», — сообщается в описании вакансии. Также уточняется, что новым сотрудникам будет предоставлено бесплатное питание, а также проживание в хостеле мебелью, интернетом и бытовой техникой. Заинтересованным соискателям обещают прислать в мессенджеры фотографии комнат. Форма оформления на работу — трудовой договор. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Москве с зарплатами в 245 тысяч и еженедельными авансами. Трудиться необходимо на производстве чайной продукции.