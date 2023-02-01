Пермякам предлагают зарплаты в 245 тысяч с еженедельными авансами

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Работодатель обещает выдачу еженедельных авансов Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Москве. Трудиться необходимо на производстве чайной продукции. Срок вахты — 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 245 тысяч рублей. Также предусмотрены еженедельные авансы.

«Обязанности: упаковка чайной продукции, наклейка стикеров и погрузка-разгрузка товара. График работы: шесть смен с одним выходным, либо семидневка. Предусмотрены перерывы на обед. Оплата труда — 240 рублей в час. Каждую неделю выдаем авансы от 1500 до 5000 рублей», — сообщается в описании вакансии в популярном сервисе бесплатных объявлений.

Работников также обещают обеспечить спецодеждой и трехразовым питанием, а кроме того — бесплатным жильем в хостеле. Семейным парам предоставляются отдельные комнаты. Оформление официальное, предусмотрен и трудовой договор.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе бытовой техники Samsung. За 90 смен работодатель обещает заплатить 280 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Москве. Трудиться необходимо на производстве чайной продукции. Срок вахты — 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 245 тысяч рублей. Также предусмотрены еженедельные авансы. «Обязанности: упаковка чайной продукции, наклейка стикеров и погрузка-разгрузка товара. График работы: шесть смен с одним выходным, либо семидневка. Предусмотрены перерывы на обед. Оплата труда — 240 рублей в час. Каждую неделю выдаем авансы от 1500 до 5000 рублей», — сообщается в описании вакансии в популярном сервисе бесплатных объявлений. Работников также обещают обеспечить спецодеждой и трехразовым питанием, а кроме того — бесплатным жильем в хостеле. Семейным парам предоставляются отдельные комнаты. Оформление официальное, предусмотрен и трудовой договор. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе бытовой техники Samsung. За 90 смен работодатель обещает заплатить 280 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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