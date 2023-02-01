Пермякам предлагают зарплаты в 245 тысяч с еженедельными авансами

01 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Работодатель обещает выдачу еженедельных авансов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Москве. Трудиться необходимо на производстве чайной продукции. Срок вахты — 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 245 тысяч рублей. Также предусмотрены еженедельные авансы. «Обязанности: упаковка чайной продукции, наклейка стикеров и погрузка-разгрузка товара. График работы: шесть смен с одним выходным, либо семидневка. Предусмотрены перерывы на обед. Оплата труда — 240 рублей в час. Каждую неделю выдаем авансы от 1500 до 5000 рублей», — сообщается в описании вакансии в популярном сервисе бесплатных объявлений. Работников также обещают обеспечить спецодеждой и трехразовым питанием, а кроме того — бесплатным жильем в хостеле. Семейным парам предоставляются отдельные комнаты. Оформление официальное, предусмотрен и трудовой договор. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе бытовой техники Samsung. За 90 смен работодатель обещает заплатить 280 тысяч рублей.

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Москве. Трудиться необходимо на производстве чайной продукции. Срок вахты — 90 смен, за которые работодатель обещает заплатить 245 тысяч рублей. Также предусмотрены еженедельные авансы. «Обязанности: упаковка чайной продукции, наклейка стикеров и погрузка-разгрузка товара. График работы: шесть смен с одним выходным, либо семидневка. Предусмотрены перерывы на обед. Оплата труда — 240 рублей в час. Каждую неделю выдаем авансы от 1500 до 5000 рублей», — сообщается в описании вакансии в популярном сервисе бесплатных объявлений. Работников также обещают обеспечить спецодеждой и трехразовым питанием, а кроме того — бесплатным жильем в хостеле. Семейным парам предоставляются отдельные комнаты. Оформление официальное, предусмотрен и трудовой договор. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе бытовой техники Samsung. За 90 смен работодатель обещает заплатить 280 тысяч рублей.