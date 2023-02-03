Свердловский учитель обвинен в дискредитации армии из-за разговора о Холокосте

На преподавателя пожаловались его ученики (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учителя школы села Большебрусянское (Свердловская область) Свердловской области обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ. На нее пожаловались ученики и коллеги из-за проведения классного часа на историческую тему, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«На учительницу пожаловались после скандального классного часа, посвященного жертва Холокоста. На нем преподаватель позволила себе неоднозначные высказывания, на которые обратили внимание ученики. Они посчитали, что слова учителя дискредитируют армию», — рассказал собеседник агентства.

Сама учительница на опросе, проводимом силовиками, не стала отрицать, что осуждает действия российских вооруженных сил и высказывает на уроках мнение, противоречащее позиции Минобороны России. Она рассказала, что во время классного часа для 11 класса она допускала эмоциональные высказывания.

URA.RU обратилось к представителю школы. Он попросил перезвонить позднее.